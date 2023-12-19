〈焦點股〉生技檢測股成資金避風港 合世衝上漲停

台股今 (19) 日震盪走低，量縮下跌約百點，失守 17600 點整數關卡、5 日線，生技檢測概念股再度成為資金避風港，合世 (1781-TW) 衝上漲停，熱映 (3373-TW) 強漲逾半根停板，亞諾法 (4133-TW)、瑞基 (4171TW) 也逆勢上漲。

美股周一收紅，其中道瓊已連續 8 個交易日上漲，不過台股今日在電子權值股疲軟下，電、金、傳一片慘綠，除了航海王和航空雙雄逆勢上漲外，部分生技檢測概念股也相對抗跌。

亞諾法近期宣布全新抗體計畫，針對高影響力的老鼠和人類基因投入展開奈米抗體製造，來開發出下一代抗體和雙特異性治療、免疫療法、細胞與基因治療、癌症疫苗和藥物遞送。

另外，亞諾法投入 mRNA-Based 癌症治療多年，目前已選定針對三陰性乳癌 (TNBC) 的候選標的，並完成 non-GLP 的動物試驗，目前規劃 PK 藥物動力試驗並準備進入 GLP 動物試驗，同時也評估 CDMO 合作廠商，目標 2024 年完成臨床前數據。

合世為精密醫材製造廠商，為國際大廠代工生產血壓計、血糖儀等各類健康照護產品，其中，血壓計營收比重占逾 9 成，其餘為溫度計、額溫計、呼吸治療器、物化器等。

瑞基拓展非人病市場已逐步看到成效，隨著非人病市場成效逐步顯現，也加速新市場的產品佈局，積極規劃相應行銷活動，包含偵查科技與鑑識科學研討會產品論文發表、旗下儀器展示於台灣醫療科技展等，可望對公司帶來正面效益。