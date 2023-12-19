〈台股盤前〉萬八關前整理 耶誕長假前量能減但短線有撐

台股昨 (18) 日小跌作收，法人認為，應屬於短線獲利了結賣壓出籠，加上低檔承接買盤不弱，可解讀為關前整理，整理後將持續挑戰萬八以上壓力區。

法人分析，上周台股指數已攻抵 17700 點壓力點，加上量能激增至 4000 億元以上，市場情緒有過熱之虞，周一在北韓射彈衝擊亞股行情下，短線獲利了結賣壓順勢出籠。

而後續雖然將進入歐美的聖誕及新年假期，短線量能估將回落，但法人看好，年底作帳行情以及選舉行情加溫，加上美股強勢，台股整理後將持續挑戰萬八以上壓力區。

美股周一表現來看，道瓊漲 0.86 點，收 37,306.02 點；標普漲 21.37 點或 0.45%，收 4,740.56 點，逼近歷史高點；那指漲 90.89 點或 0.61%，收 14,904.81 點；費半跌 13.22 點或 0.32%，收 4,103.79 點。

台股昨日小跌 21.84 點，收 17652.03 點，成交量 3218.47 億元，貨櫃海運及鋼鐵族群則逆勢走揚；外資買超 7.36 億元，連 7 買；自營商賣超 73.93 億元，呈現連 14 賣；投信同步賣超 8.91 億元；三大法人合計賣超 75.47 億元。