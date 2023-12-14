〈華擎法說〉伺服器與主板助攻、顯卡價格持穩 明年上半年毛利率估達20%

華擎 (3515-TW) 今 (14) 日召開法說會，總經理許隆倫表示，明年主要成長動能來自伺服器，加上主板庫存去化完畢、顯卡價格持穩帶動毛利率好轉，明年上半年維持成長趨勢，毛利率有望與今年第三季 20% 相當。

伺服器部分，許隆倫坦言，今年前三季很辛苦，因為後疫情 AI 興起，整體資本支出遭到排擠。不過今年第四季開始有好轉，從目前與客戶洽談狀況來看，明年整體業績會回溫。

主板方面，許隆倫說明，今年第四季出乎預期好、優於第三季，因為黑色星期五過後代理商仍有一定的拉貨，加上庫存去化狀況比想像中好，整體動能將延續至明年第一季，明年全年營收有望成長 5-10%。

主板 ASP(平均單價) 部分，許隆倫認為，明年舊產品會出現價格競爭，所幸明年下半年 AMD、輝達都會推出高階新品，帶動整體 ASP 上漲，相互抵消下，明年 ASP 不會有太大變化。

VGA 顯示卡第四季狀況與主板類似，黑五銷售檔期沒有特別強勁，但 12 月仍有拉貨潮；明年在輝達推出 Super 系列新品、AMD 市占增加及上市釋出 4000、7000 系列新品，明年業績應持平今年或小幅成長、毛利率則會轉佳。

LCD 螢幕顯示器則持續按照計畫推出新品，儘管銷量不大，但每項產品都有賺錢且毛利不錯，看好明年銷量有望增加 2-3 倍，同時會再增加代工廠商與銷售通路；價格則會呈現穩定。

至於工業電腦部分，許隆倫表示，今年營運比去年辛苦，因為去年累積的訂單都出完，加上今年經濟下行，不過明年整體還是會比今年好。