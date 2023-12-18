現觀科技搭全球5G發展趨勢 最快明年1月上市

全球電信數據分析業者現觀科技 (6906-TW) 將於明 (19) 日舉辦上市前業績發表會，預計最快明年 1 月掛牌，董事長邱大剛表示，由於主要客戶多是各國的大型電信業者，隨著全球 5G 應用暢旺，明年訂單能見度高。

現觀擁有全球領先的海量電信數據分析技術，客戶遍及全球五大洲逾 20 個國家，包括世界第三大的印度電信業者 BhartiAirtel、中東第一大的 Saudi Telecom Company（STC）、亞洲電信巨擘新加坡電信 Singtel，以及全球首家採用 O-RAN 的日本樂天電信等。

邱大剛指出，現觀具有全球第一個 5G NSA 以及 5G SA 的地理定位平台競爭優勢，身為電信開放架構 O-RAN 生態圈的重要一員，客戶續約率接近 100%。

現觀產品線包括行動網路優化定位平台 (CovMo™)、行動智慧廣告平台 (Mobility Intelligence™) 和 RealMotion™，可分析手機用戶行為，為客戶提供精準的行動廣告解決方案，並聚焦印度、亞洲和中東的高成長電信市場，建立廣泛的客戶基礎。

邱大剛提到，自 2022 年憑藉其業界領先技術，取代競爭對手，贏得中東地區新客戶合約，該客戶為沙烏地阿拉伯市佔第二大的電信業者，挹注營運的中長期成長。

據愛立信全球行動趨勢報告，預計至今年底全球 5G 用戶數將超過 15 億；而市調機構 Markets and Markets 報告指出，全球 5G 服務市場預計將以每年約 25.3% 的速度增長，至 2027 年達到約 3311.2 億美元規模，顯見 5G 市場應用與需求蓬勃發展。

現觀樂觀看待，隨著新客戶採用、既有客戶升級 5G 需求，將可帶來強勁動能。

現觀前三季合併營收 2.34 億元，年增 3.02%，營業利益 0.58 億元，稅後純益 0.56 億元，每股純益 (EPS)1.82 元。