12月新制懶人包 電信三雄新時代、高鐵早鳥實名制、科技執法擴大

進入歲末年終之際，12 月又有許多新制上路，台灣二大電信整併案「台台併」、「遠亞併」，合併基準日陸續在 12 月 1 日及 12 月 15 日生效，屆時將重返電信三雄新時代，此外，台灣高鐵、中華郵政及各地方政府都有新規定上路，攸關民眾權益，也要小心受罰。《鉅亨網》整理出 11 項重要新制，讓讀者看完快速掌握重點。

電信三雄再現 台灣之星、亞太電走入歷史

台灣重回電信三雄時代，台灣大合併台灣之星 (台台併) 訂於 12 月 1 日為合併基準日，遠傳合併亞太電信 (遠亞併) 訂於 12 月 15 日為合併基準日。台灣之星官網與 APP 11 月 30 日晚間 10 時到 12 月 1 日上午 9 時將短暫暫停服務，合併基準日後，原台灣之星用戶無需更換 SIM 卡。亞太電官網則指出，亞太未更換 SIM 卡的用戶，目前仍可正常使用，待正式合併後，遠傳會依用戶個別狀況，主動通知用戶到實體或網路門市辦理移轉到遠傳，更換 SIM 卡並享受最完整的服務。

勞動部祭補助 鼓勵勞工退休後再就業

勞動部推出「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」，鼓勵雇主指派年滿 64 歲的中高齡勞工參加職業進修訓練，並補助訓練課程費用 70%，自 12 月 1 日起受理明 (2024) 年度的計畫申請，每家企業補助額度一年最高 50 萬元。雇主在受理期間內，透過補助企業辦理訓練資訊系統提出年度訓練計畫，上傳程序完成次日的 5 個工作天內，檢具相關文件、資料，向所在地的分署提出申請。

衛福部納管「苯巴比妥」、「氯二氮平」

日前幼兒園餵藥案鬧得沸沸揚揚，衛福部為強化苯巴比妥 (Phenobarbital) 複方製劑及氯二氮平 (Chlordiazepoxide) 複方製劑的管理，經報請行政院核定業於 9 月 12 日公告修正「管制藥品分級及品項」，納為第四級管制藥品管理，並自 12 月 1 日生效正式實施。

台灣高鐵早鳥優惠乘車採記名制

為保障旅客權益，維持優惠公平性，台灣高鐵自 12 月 1 日起實施早鳥優惠記名制，於購票時即須輸入使用該早鳥優惠票旅客的身分證字號或護照號碼，每張早鳥優惠票僅限本人搭乘使用，提醒旅客乘車時攜帶身分證明文件正本，以備查驗。若無法出示合格證件，將依「無票乘車」規定補票，並得加收已乘區間票價 50%；若於列車出發前遺失早鳥優惠票，可攜帶本人身分證明文件正本至各車站售票窗口申請掛失，經確認訂位資訊相符後即可補發車票，但每張車票限補發一次，並酌收 30 元手續費。

中華郵政恢復四地國際郵件業務

中華郵政宣布 12 月 1 日起恢復收寄部分國家的國際郵件業務，據承運航空公司轉知，目前已恢復台灣飛往模里西斯、東加、斐濟、法屬玻里尼西亞的航班，因此同步恢復收寄發往這四個地區的國際航空函件及國際包裹。

迎接 F-16V 空軍七聯隊改制

空軍第七聯隊現為「飛行訓練聯隊」，為迎接 66 架美製 F-16V block70 戰機，因此改制為戰術戰鬥機聯隊，自 12 月 1 日起生效，另外，隨著作為部訓機的 F-5 戰機將於年底解除戰備、66 架「勇鷹」新式高教機陸續獲得，原空軍官校飛行指揮部獨立升格為「飛行訓練指揮部」。

【地方性新制】

嘉義縣禁用一次性塑膠飲料杯

嘉義縣 12 月 1 日啟動限塑政策，飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解的 PLA 塑膠杯及保麗龍杯，違反將依廢棄物清理法第 51 條第 3 項暨「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告事項三規定，處新台幣 1200 元以上 6000 元以下罰鍰。

嘉義縣「車輛排煙管制」上路

嘉義縣政府公告 12 月 1 日起實施布袋觀光漁市 (含布新國小) 空氣品質維護區實施移動污染源管制措施，範圍包含布袋鎮布新橋連接觀光漁市中山路往西至新中街路口，往北至新北一街，往南至新南路，全天 24 小時管制，只要是出廠滿五年燃油機車應完成最近一次排氣定期檢驗合格及 101 年 (含) 以前出廠的柴油大客車需取得有效期內自主管理優級標章。違規者將依空氣污染防制法相關規定按次處新台幣 500 元以上 6 萬元以下罰緩。

清境農場 2 處停車場不再免費



為遏止占用停車格問題，清境農場 12 月起針對原先免費停車的遊客休閒中心 (清淨商場)、清境小瑞士花園 2 處停車場進行收費。依據公告，停車場將採用車牌辨識系統，全天 24 小時計時收費，而小型車每小時收費 50 元，大型車每小時 100 元，停車時間前半小時免費，停車逾 1 小時以上，以每半小時累算計費。

新竹市 4 路口科技執法上路

新竹市警察局針對易肇事高風險路口設置科技執法設備，近期擇定西大路與林森路、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、中華路與經國路口 (北端) 這 4 處路口，分析肇因均以闖紅燈、違規轉彎等違規為大宗，12 月 1 日正式上路執法後，希望能藉此減少發生交通事故，保障用路人安全。



桃園擴大科技執法偵測未禮讓行人



桃園市警察局於桃園區中正路與復興路口、成功路與三民路口，建置取締車不禮讓行人的科技執法設備，並於今年 5 月擇定龜山區萬壽路二段與振興路口、蘆竹區中正路與忠孝東路口，原多功能科技執法修正取締項目為「不禮讓行人」，12 月 1 日正式啟用，違者可處 6000 元罰鍰。

新北市 7 路段路邊停車格改收費

新北市政府交通局宣布，新店區新安路及竹林路 2 巷、中和區立德街 200 巷、永和區智光街及智光街 10 巷、汐止區勤進路、林口區中正路等 5 個行政區，共 7 條路段，總計有 146 格路邊公有停車位，自 12 月 1 日起實施收費管理。