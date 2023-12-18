【量大強漲股整理】財報空窗期下的選股法則把握【三要領】挖掘潛力股?

北韓今日清晨發射一枚飛彈，向日本發射洲際導彈，引發亞股震盪，台股遭拖累，終場小跌 21.84 點，收 17652.03 點，成交量 3218.47 億元。

看一下三大法人: 外資買超 7.36 元，連 7 買；自營商賣超 73.93 億元，呈現連 14 賣；投信同步賣超 8.91 億元；三大法人合計賣超 75.47 億元。

台股開低震盪，受到北韓向日本發射洲際導彈，一度跌逾 80 點，所幸逢低買盤不弱，指數在 17600 點附近震盪形成短線支撐，今日收量縮紅 K 棒，短線上價跌量縮，視為漲多修正，電子失去資金動能，資金聚焦在貨櫃海運及鋼鐵族群，傳產股挺身而出、逆勢走揚，台股指數守住 17650 點；在超級央行週上，由於聯準會開始透露降息訊號，美債殖利率大跳水，從 FOMC 會議前的 4.2% 降至今日的 3.9%，也激勵費半指數等科技股指標再攀新高，更帶動外資大買台股逾 858 億元；大盤從 11 月以來，已累積一段漲幅，12 月仍持續高姿態整理，台股 12 月 14 日帶量長紅 K 棒，屬於突破轉強，在 17482 點未跌破，都屬強勢，沿 5 日線盤堅機會大，外資買盤持續湧入下，將是本波指數的重要觀察訊號，大盤在明年的大選前，指數易漲難跌，目前選股不選市。

個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，開低收平盤， (2454-TW) 聯發科，小跌 0.7%；受到中東衝突影響，帶動海運股逆勢走揚， (2636-TW) 台驊投控，攻漲停鎖住 90.9 元、(2609-TW) 陽明，也一度觸漲停，終場收 47.85 元、 (2603-TW) 長榮，漲 5.6%、 (2615-TW) 萬海，則漲 4.55%；鋼鐵族群續揚， (2032-TW) 新鋼、 (2038-TW) 海光、 (2007-TW) 燁興，齊亮燈漲停；英特爾發表最新 AI 晶片，看好 AI PC 發展，帶動 AI 族群走強， (2357-TW) 華碩，漲 5.54%，子公司雍智科 (6683-TW) 再創新高! 板卡 (3515-TW) 華擎，盤中更大漲 + 8% 再創新高!

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(2353-TW) 宏碁，漲 5.14%，紛紛創下波段新高；遊戲類股，(3086-TW) 華義，領攻漲停，(5478-TW) 智冠，將在 12/21 解禁，也將帶動 (3083-TW) 網龍，落後補漲。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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