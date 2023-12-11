〈電信三雄財報〉台灣大11月營收217億元超車中華電 EPS 0.33元

台灣大 (3045-TW) 在電商雙十一檔期帶動下，推升 11 月營收 217 億元，創下單月歷史新高，月增 46%、年增 5%，也超車中華電 (2412-TW)202 億元營收，單月每股純益 0.33 元；前 11 月每股賺 3.72 元。

台灣大 11 月 EBITDA 31 億元，月增 9.5%、年增 3.5%；稅後純益 9.5 億元，月增 9.6%、年增 7%，每股純益 0.33 元。前 11 月營收 1662.7 億元，年增 6.2%；EBITDA 322.7 億元，年增 2.8%；稅後純益 105 億元，年增 2.3%，每股純益 3.72 元。

台灣大本業受惠獨門方案帶動 5G 升轉、漫遊持續復甦以及雲端物聯網資通訊業務的貢獻、科技事業除了電商表現優異外，也有遊戲事業新品《聯盟戰棋》手機版推出，帶動整體 11 月行動服務與電信服務營收同創 2019 年初以來新高。

另外，智慧型手機月租 ARPU 也進一步上升至 726 元，較去年同期成長 5.3%，月租用戶月退租率則僅 0.7%。獲利方面，11 月合併 EBITDA 創 IFRS 16 實行後單月新高。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大與台灣之星已於 12 月 1 日正式合併，共組 5G 台灣隊。即日起服務用戶達 1028 萬戶，奠基 3.5GHz 黃金頻段 100MHz 最大頻寬、搭配 700MHz 關鍵低頻，提供優質的連網服務，同時持續以「好速成双」、「mo 幣多」、「OP 響樂生活」等多元獨門方案，帶給用戶最高價值的選擇。

此外，台灣大合併台灣之星將減少一套基礎設施用電，也是今年兩大電信合併案中，最能發揮減碳綜效、對社會產生正面影響力的合併案。目前原台灣之星用戶的 3G 服務已完全轉換成使用台灣大哥大的 3G 基地台，讓原台灣之星的用戶 3G 使用站數增加超過 40%，尤其偏遠地區的語音與簡訊服務更加強化。