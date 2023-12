安聯人壽力邀李洋與黃筱雯擔任2024巴黎奧運雙代言人 推出徵文與保戶活動

安聯人壽攜手台灣之光,勇闖 2024 巴黎奧運!台灣投資型保險領導品牌安聯人壽在今 (12/18) 日宣布邀請 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯出任 2024 年巴黎奧運雙代言人,並以「蓄勢待發 勇闖精彩 (Get Ready For The Best)」為概念推出全新的品牌形象廣告,期國人與李洋及黃筱雯一起攜手勇闖巴黎奧運,締造榮耀!安聯人壽更同步以【2024 年巴黎奧運主題雙人遊】為主題,針對一般大眾與保戶推出「奧運之旅」徵文活動與「守護你的精彩」保戶抽獎活動,獎品包括市價約 50 萬元的「2028 年巴黎奧運主題雙人遊」及 2024 年巴黎奧運主題紀念品等,號召民眾一同關注奧運盛會,一起為台灣選手加油。

巴黎奧運倒數 8 個月,安聯集團於 2021 年一月一日正式展開與奧林匹克 / 帕拉林匹克活動為期八年之全球合作夥伴關係,為繼 2006 年起與帕運合作後的進一步升級。安聯集團希望透過共同分享卓越、友誼、融合及尊重等核心價值,在為期八年的時間,積極串聯全球運動員及粉絲。安聯人壽總經理林順才表示,「安聯人壽身為安聯集團旗下子公司,很榮幸宣布邀請到 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯出任 2024 年巴黎奧運雙代言人,李洋及黃筱雯都是台灣體壇備受矚目的閃耀新星,在嶄露鋒芒及耀眼成績背後,是不斷挑戰自我、突破極限的淬鍊過程,以及在夢想路上永不妥協的堅毅精神。李洋與黃筱雯以 2024 巴黎奧運金牌為目標的挑戰和冒險精神,與安聯賦予的品牌信念『蓄勢待發 勇闖精彩 (Get Ready For The Best)』相互呼應;未來,我們也希望能透過安聯的專業,積極支持台灣的選手及運動愛好者,鼓舞大眾勇於持續挑戰,實現自我超越。」

安聯人壽推出全新形象廣告「蓄勢待發 勇闖精彩 (Get Ready For The Best)」,啟用李洋、黃筱雯風光得獎背後與陪練員及啟蒙教練互動的感人事跡,內容打破許多人對「運動員成功」的想像,不僅是選手單向的熱忱以及不放棄夢想的努力,更蘊含與周遭夥伴、教練彼此託付的信賴與期待,形成互相支持的力量。真實的人、事向為安聯系列品牌形象廣告的訴求特點,新型態的「蓄勢待發 勇闖精彩 (Get Ready For The Best)」更把李洋換道超車、黃筱雯拳力以赴追求夢想,用更情感面、貼近人心的方式,傳遞真實的人生故事。林順才總經理說明,「台灣版的『蓄勢待發 勇闖精彩 (Get Ready For The Best)』延續安聯集團全球品牌形象廣告的精神,在亞太區域更是首次以全新風貌與消費者見面,因此格外受矚目。此外,把人身保障託付給保險公司,是一個審慎重要的決定,更需要一個值得終生信賴專業夥伴給予的協助與承諾,安聯人壽傳承德國安聯集團逾 130 年的保險經驗,希望藉由這波新品牌形象廣告傳遞『信賴.夥伴』的扶持精神。」

安聯人壽挺你前進 2024 年巴黎奧運!即日起至 2024 年 2 月 29 日期間,以【2024 年巴黎奧運主題雙人遊】為主題,針對一般大眾與保戶推出「奧運之旅徵文活動」與「守護你的精彩」保戶抽獎活動,只要參加就有機會抽中【2024 年巴黎奧運主題雙人遊】,含法國巴黎來回機票、2 場奧運賽事門票、免費入住 4 晚巴黎市區酒店住宿,與巴黎交通往返比賽會場等 (市價約新台幣 50 萬元)!【2024 年巴黎奧運主題雙人遊】抽獎活動包括:

●「奧運之旅」徵文活動:安聯人壽與全台最大專業運動賽事網–運動視界攜手合作,精心規劃「奧運之旅徵文活動」,活動期間內,民眾只要上傳最精彩的運動時刻,撰文分享 (30~50 字) 與神隊友ㄧ起運動所獲得的人生啟示,就有機會獲得前往巴黎奧運的機會。

● 保戶專屬「守護你的精彩」抽獎活動:只要活動期間,成功新投保安聯人壽保險商品,且達到以下條件即可獲得抽獎機會:一、投保「保障型保險商品」:活動期間首期實繳保費每達 NT$25,000 可獲一次抽獎機會 (即達 NT$50,000 可獲兩次抽獎機會,並依此類推)。二、投保「投資型保險商品」或「利率變動型保險商品」:活動期間首期實繳保費每達 NT$80,000 可獲一次抽獎機會 (即達 NT$160,000 可獲兩次抽獎機會,並依此類推)。

安聯人壽以行動力挺台灣運動選手,鼓勵挑戰自我實踐夢想!安聯人壽總經理林順才表示,「走向國際舞台是每個運動員的夢想,我們非常高興能與這二位台灣之光合作,因為李洋與黃筱雯秉持正面、積極、勇敢的態度接受每一個挑戰,且以其努力不懈追逐夢想的毅力,與安聯所提倡的奧運精神「蓄勢待發 勇闖精彩 (Get Ready For The Best)」之核心價值不謀而合。未來安聯人壽承諾會持續挹注資源,支持選手重新調整腳步,面對接踵而至的挑戰能無後顧之憂、專注訓練,2023 年讓台灣看見蓄勢待發的李洋及黃筱雯,2024 年讓台灣陪他們挑戰巴黎奧運,勇闖精彩!」