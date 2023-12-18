支持半導體供應鏈發展 中信旗下東京之星挺進熊本開設事務所

看準台灣半導體供應鏈赴日投資風潮，中國信託銀行子行日本東京之星銀行挺進熊本開設事務所，中信金 (2891-TW) 總經理陳佳文表示，東京之星運用中信銀的跨境金融網絡及服務經驗，成為日本深具優勢的銀行，熊本事務所的成立，將可協助台灣半導體供應鏈對日發展，且支援九州當地日本企業朝亞洲邁進所需的金融諮詢。

東京之星總經理伊東武表示，考量台、日知名半導體供應鏈相關廠商多聚集在熊本，看好熊本的市場商機及地理位置優勢，特地設立東京之星熊本事務所，首要任務為提供九州地區具有發展潛力之優質客戶相關個人及企業開設帳戶、存放款及匯兌諮詢服務。

在個金業務部分，伊東武指出，除複製中信銀客群行銷策略、銷售部隊管理、理財諮詢等成功經驗執行轉型計畫外，也推出不動產貸款「東京招福星」，協助台灣民眾赴日購置不動產的房貸服務，支持日本企業向亞洲擴展，並引領海外客戶投資日本。

東京之星銀行今 (18) 日舉辦開幕剪綵暨研討會活動，會中邀請熊本縣副知事木村敬、台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊、中信金總經理陳佳文、東京之星董事長黃清苑與總經理伊東武等貴賓出席，共同見證中信銀的跨境金融服務新里程碑。

九州擁有「矽島」美名，熊本擁有半導體製程關鍵的良好水質，成為九州發展半導體產業集群的利基，2021 年起吸引包含台積電 (2330-TW) 與日本索尼半導體合資設立日本先進半導體製造公司 (JASM) 以及多家大型晶片產業供應商於熊本設廠，帶動相關供應鏈及基礎建設需求，讓熊本迎來百年一遇的重大投資與商機。

陳佳文指出，2000 年中信銀成立東京分行，2014 年併購東京之星，成為唯一於日本設有子行的台資銀行。

中信銀目前於全球設有 373 個分支機構，遍布北美、東南亞、大中華及日本等地，於日本設有東京分行及東京之星，採分、子行雙引擎功能互補模式，滿足企業赴日設點所需的稅務、法務、廠房設備等諮詢，以及開立資本金、換匯、廠房購置融資、員工撥薪、網路銀行及現金流避險及企業主理財之金融需求，更將中國信託銀行個人金融及理財業務導入日本市場。

此外，中信銀持續與日本當地銀行簽訂合作意向書，擴大聯貸量能，致力建構完整跨境平台。