貝萊德將投資杜拜脫碳公司Positive Zero最多4億美元

杜拜的脫碳公司 Positive Zero 周一 (18 日) 發表聲明表示，美國投行貝萊德 (BLK-US) 已同意透過多元化基礎設施基金向該公司投資最多 4 億美元。

該公司表示，這項投資將有助於去中心化脫碳基礎設施企業 Positive Zero 實現其推動海灣國家能源轉型計畫的目標。

該公司是由專注於氣候投資的 Creek Capital 於去年底成立，以配合在埃及舉行的聯合國 COP27 氣候高峰會。該公司合併了太陽能公司 SirajPower、能源效率服務公司 Taka Solutions 和按需電池公司 HYPR Energy。

根據其官網站，Creek Capital 由董事長侯賽因 (Mohammed Abdulghaffar Hussain) 和總經理歐里奧 (David Auriau) 共同創立。侯賽因也是杜拜家族企業集團 Green Coast Enterprises 的董事總經理。歐里奧之前曾在阿爾斯通電力公司和奧緯諮詢公司工作。

貝萊德亞太區和中東多元化基礎設施主管溫特 (Ed Winter) 表示，Positive Zero 公司出發點很理想，可以利用阿聯酋和其他海灣國家制訂的遠大經濟成長和能源轉型目標所帶來的順風車。

侯賽因也發表聲明表示，這項投資重點在幫助實現上周結束的 COP28 峰會目標，即 2030 年將再生能源產能增加 2 倍。