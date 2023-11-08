貝萊德千億美元模型投資組合 繼續押注美股科技巨頭

負責組建貝萊德模型投資組合的團隊，目前青睞於美股規模最大的幾家公司，這可能會讓數十億美元的資金湧入科技股。

貝萊德策略師 Tushar Yadava 表示，在其模型投資組合中，該公司「相當偏重」大型科技股和成長型股票。

今年美股看似強漲，事實上，漲勢僅由少數幾家公司推動。Yadava 認為，正是因為這些公司往往擁有最強勁的基本面，來抵禦聯準會的緊縮政策。

Yadava 指出，從現在到年底，他們更願意持有市值最大的股票。 「按行業區分，如果你擲飛鏢，我們寧願持有大型股而不是小型股，因為這是我們看到積極的獲利修正的地方，也是資產負債表實力所在，這些就是我們現在想要擁有的主題。」

儘管經歷了幾個月的動盪，但以科技股為主的那斯達克 100 指數在 2023 年仍上漲約 40%，這是由 Nvidia (NVDA-US)、Meta(META-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等公司推動的主導表現。這一群體今年也推動標普 500 指數上漲了約 14%。

貝萊德的模型投資組合約有 1000 億美元在追蹤它們。 該公司 iShares 和指數投資全球主管 Salim Ramji 今年 7 月預測，未來五年，整個產業可能會從約 4.2 兆美元成長到 10 兆美元。

Yadava 表示，雖然貝萊德的模型在 3 月矽谷銀行崩盤及隨後金融業承壓後，短暫減持股票，但他們在夏季開始「慢慢重返股市」。他說，儘管最初的想法是所謂的「七巨頭」科技股的漲勢將擴大，但這種情況並未發生。

模型投資組合是資金管理行業蓬勃發展的一個角落。他們將資金捆綁成現成的套餐，並受到顧問和職業經理人的歡迎。 因此，人們有時懷疑，大型供應商的配置變化是巨大資金流動背後的原因。

貝萊德的模型投資組合團隊並不是唯一一個傾向於市場上最大公司的人。紐約梅隆銀行財富管理公司投資策略主管 Alicia Levine 表示，大型科技公司不需要像規模較小的同行那樣，大量利用債券市場，從而免受聯準會升息周期帶來的一些壓力。