〈今皓衝刺AI〉攜手寓意科技成立湧現智庫公司 聚焦AI知識管理業務

連接線廠今皓 (3011-TW) 今 (15) 日宣布，與寓意科技合作成立湧現智庫公司，初期將以知識管理顧問 (Knowledge Management)，以及企業內專家系統建置業務為核心，實現各產業 AI 轉型的需求並落地化。

寓意科技今日舉辦「第五屆亞洲數位管理者實務論壇」，主題從 AI 應用到自動化管理探討未來趨勢與實戰運用，石浩吉也以引言人身分，上台分享 AI 生態系整合與應用的實務經驗。

石浩吉表示，AI 應用場景廣泛且需求龐大，有一天也會把 AI 視同如今的電腦、網路、智慧型手機般大量使用，並成為生活中不可分割的一部分，無論身處於哪個產業，「2/8 到 8/2 的 AI 替代法則」將成趨勢，也就是 AI 取代 2 成人力漸漸演變成 AI 取代 8 成人力。

石浩吉認為，AI 的三大核心門檻包括算力、算法和資料就有如「AI 稅」般，成為任何公司想跨入 AI 產業必須面對的有形與無形成本，如技術未超過工業紅線，企業使用時將耗費大量成本客製化。

因此，湧現智庫初期將以知識管理顧問 (Knowledge Management)，以及企業內專家系統建置業務為核心，豐富的資料庫有助於未來生成式 AI 與垂域模型演算法的建立與應用。

石浩吉強調，面對轉型，若沒有建立適當的商業模式，公司將無法穩定發展 AI 應用場景，種種問題將導致轉型受限，如果能以團體戰的合作模式做技術整合，透過各方專家，就能加快推進 AI 到各場景的應用落地。