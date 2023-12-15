〈今皓衝刺AI〉「Heph A.I」策略平台效仿軟銀模式 鎖定三大領域市場

今皓 (3011-TW) 積極轉型衝刺 AI 布局，以「Heph A.I Studios」為品牌形象設立轉投資公司「晧飛思」，董事長石浩吉表示，將聯手大量的策略合作夥伴，建立完整 AI 應用生態系，聚焦車用 AI、生成式 AI、半導體自動化與工業質檢等三大領域。

石浩吉表示，Heph A.I 將效仿軟銀模式，靈活運用併購、投資、業務合作與策略聯盟等合作型態，提供資金投入、技術奧援、策略夥伴與訂單挹注等整合性戰略加持，藉此擴展 AI 演算法相關業務及市場，打造專注 AI 品牌為主的策略平台。

石浩吉進一步指出，Heph A.I 在資源共享上也很像是國外很盛行的 Product Market Fit School，能接受各類 AI 生態性的夥伴一同打造 AI 大聯盟，免去進入 AI 領域的各種有形與無形成本，完成商業模式上的變現以及資源互補，期許藉此共創台灣對接國際舞台的 AI 生態系。

此外，今皓今年併購勤天科技，石浩吉看好，公司已經從傳統的 OEM 製造業轉型成有能力做 AI 軟硬整合出貨的 ODM 服務商，並直接取得 Toyota 和 Mitsubishi 等日系車廠認證，優秀的設計開發能力與 AI 演算法技術也加速車載產品的多元化佈局。

石浩吉強調，除了併購勤天科技、與寓意科技合作成立湧現智庫外，未來將持續攜手其他策略合作夥伴，以團體聯盟之型式多角化佈局車用 AI、生成式 AI、半導體自動化與工業質檢等三大領域。