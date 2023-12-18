歐美多國收緊電動車補貼政策！聯準會官員發表降息看法！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 40 分)

■道瓊指數：上漲 36，漲幅 0.10% 至 37679。

■那斯達克 100 指數：上漲 10.50，漲幅 0.06% 至 16830.75。

■標普 500 指數：上漲 7.75，漲幅 0.16% 至 4775.75。

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【今日總經數據】市場靜待本週將公布的 Q3 GDP 及核心 PCE 數據公布。目前盤前市場仍持續上週聯準會將於明年降息三碼的樂觀情緒，盤前三大期指齊揚。

二、美股盤前關注重點

1. 聯準會官員 William、Bostic 未將 3 月納入考量：聯準會紐約分行總裁 Williams 上週五接受 CNBC 採訪時表示，貨幣政策正在發揮效果，通膨目前確實正在放緩，但對於市場預期的明年 3 月開始降息仍為之過早。

亞特蘭大總裁 Bostic 預期 2024 年底 CPI 將為 2.4%，將距離 2% 目標不遠。預期將於 2024 年第三季的某個時間點降息 2 碼。

2. IBM 將以 23 億美元價格收購 Software AG 的企業技術平台：IBM(IBM.US) 於週一表示，將以 21.3 億美元的現金收購歐洲最大系統軟體供應商 Software AG 的企業技術平台 StreamSets 和 webMethods。

IBM 於公告中表示，此次收購再次證明 IBM 對人工智能和混合雲的深度關注和投資。StreamSets 將為 IBM 的人工智能和數據平台 watsonx 增加數據獲取功能，而 webMethods 將為客戶和合作夥伴的混合多雲環境提供額外的集成和 API 管理。

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3. 歐美多國收緊電動車補貼政策：德國政府於上周六宣布將於週日終止電動汽車補貼政策，而非原訂的 12 月 31 日，主因政府面臨預算危機。法國政府也正在收緊電動汽車的補貼限制。美國根據《通膨削減法案》，自明年 1 月 1 日起，由於美國對電池採購的嚴格限制，特斯拉基礎版後輪驅動和長續航板 Model 3 皆將失去 7500 美元的稅收抵免。(參考資料：豐雲學堂美股盤前資訊)