台股基金五哥總規模近3000億元 這家三年規模增速、績效奪雙冠王

過去三年，全球歷經 Fed 降息至零利率、大規模量化寬鬆、再轉向暴力式升息，在高低跌宕的三年中，投資人把握投資機會，台股主動式基金三年規模成長近 8 成，若以公司別來看，規模前五強最新合計規模逼近 3000 億元，市占率逾 6 成，幾乎主導整體台股基金市場，其中，統一投信三年規模增速、績效勇奪雙冠王。

台股撐過 2022 年低谷，加權指數三年漲幅回到兩成以上的成長軌道，台股主動式基金規模也持續推進，根據投信投顧公會統計，截至 11 月底，台股基金總規模 4821.77 億元，三年以來總規模成長 78.66%。

不過，規模前五大公司因為報酬率、品牌聲量的落差，三年規模增幅 40% 至 247% 不等，成長速度已出現分歧。

台股基金規模的成長是靠績效說話，據晨星統計，前三大團隊的三年報酬率都超過五成，規模成長也都翻倍以上，其中，統一投信三年報酬率高達 91.72% 居冠，規模增幅也是唯一超過 200%、達 246.96%。

以三年報酬率來看，統一投信旗下有三檔績效逾 100% 的台股基金，統一奔騰基金以 163.43% 居全市場冠軍，統一黑馬基金 135.04% 為亞軍，統一台灣動力基金也達到 106.82%，為投資人追求長期穩健的報酬，台股基金規模、績效的競爭優勢日益壯大。

展望台股後市，隨著近期美國聯準會鴿聲嘹亮，股市多頭行情確立鳴槍，統一投信表示，目前半導體庫存水位已回到健康水準，市場預期景氣週期於今年底落底，除了庫存調整結束的正向因素以外，明年產業還有數項利多，半導體產業於明年進入正向循環，可望推升以電子為主的大盤走勢。