【總經焦點】FOMC 會議落幕，利率點陣圖顯示明年將降息三碼！一文掌握決議焦點

歷經一年多的升息，美國 CPI 已從 2022 年 6 月的峰值 8.93%，降至 2023 年 11 月的 3.12%，Fed 穩定通膨的任務也已經告一段落，在升息的過程中，最大的擔憂便是經濟衰退的風險，目前美國經濟表現雖說的確有受到升息的影響成長速度趨緩，但整體而言，應該能夠實現軟著陸的情景。

一、上週盤勢與本週大事 - 利率決議後，美債殖利率跳水，道瓊創下歷史新高

在超級央行週上，美國、歐元區、英國皆維持原有的利率水準，在利率政策公布之後，由於聯準會開始透漏降息訊號，美債殖利率大跳水，從 FOMC 會議前的 4.2% 降至今日的 3.9%，但這也激勵美股上漲，道瓊工業指數創下歷史新高，來到 37,248 點。而歐元區與英國央行對於通膨的態度相對聯準會來說偏鷹派，這使得 ECB、BOE 會議結束之後，歐元與英鎊相對於美元來說升值，美元指數重挫，從 102.87 跌至 101.95。

二、Fed 利率決議焦點彙整 - Fed 態度由鷹轉鴿，首次談論降息話題

在 12 月的 FOMC 會議上，所有委員一致決議不再升息，政策利率區間同樣維持在 5.25% - 5.50%，但仍會持續減少央行目前所持有的美債及抵押貸款支持證券 MBS，每年大約會以 1.1 兆美元的金額。

本次會議聲明中，很明顯的能夠看出 Fed 態度已經由鷹轉鴿，對於通膨的看法，從「通膨依舊處於高位」調整成「通膨在過去一年有所放緩」，對於目前經濟狀況的描述，也從上次會議的濟活動在「第三季以強勁速度擴張」轉變為「第三季經濟的強勁增長已經放緩」，並且會後 Powell 終於首次表態認為不太可能再升息，也開始談論起明年降息的話題。今年最後一次的 FOMC 會議，可以說是正式地為一年多以來的升息進程畫下句點。

三、美國經濟現況 - 通膨降溫速度超乎預期，美國經濟成長主要由服務業驅動

在討論未來利率政策走向之前，我們先來檢視一下歐美的通膨與經濟狀況。

首先，就業市場方面，由於汽車工人罷工結束，重返工作崗位，美國 11 月非農就業人口增加了 19.9 萬人，高於市場預期的 18 萬人，11 月失業率從 10 月 3.9% 的高點，又回落到 3.7%，雖然 11 月數據顯示就業市場轉為強勁，不過主要是受到單波事件型因素影響，若將時間拉長來看，就業市場仍然有趨緩的現象。

在通膨方面，可以從下圖中看到，Fed 下修對於 2023 年核心 PCE 年增率的預期，將由 3.3% 降至 2.8%，這顯示目前通膨降溫速度明顯快於 Fed 預期。美國勞工統計局在 13 日公布的數據指出，美國 11 月核心 PPI 年增率由 2.3% 降至 2.0%，低於市場預期的 2.2%，並創下 2021 年 1 月以來新低，從 PPI 細項來看，主要使 PPI 放緩的原因是能源價格持續回落。

實體經濟層面，耐久財新訂單緩慢下滑，ISM 製造業指數 PMI 仍持續位於榮枯線以下，顯示製造業前景依舊疲弱，不過在服務業方面，由於企業活動增加，11 月非製造業 NMI 有回升跡象，整體而言，目前美國經濟成長主要仍是由服務業所驅動。再從經濟成長指標來看，Fed 調升對於今年度實質 GDP 成長率的預期，從 2.1% 上調至 2.6%，但小幅下修了 2024 年 GDP 預期成長率。

四、聯準會利率政策前瞻 - 聯準會不會過早降息，合理降息時間點約在明年五、六月

在結束升息循環後，接下來要關心的，是央行何時開始降息，為了防止 1967 年過早降息之後，通膨率迅速回升的情況發生，聯準會評估降息時間點時可能會更加謹慎，如果沒有明顯感受到經濟衰退的威脅，可能不會貿然降息。而從目前的經濟狀況來看，美國其實還不至於走向衰退，因此預估聯準會降息的時間點可能不會太早，可能要到明年五、六月才會開始降息。

至於降息的幅度，從下方本次 FOMC 會議公布的利率點陣圖中可以看到，最多官員認為 2024 年目標利率可能要降息三碼，使明年度最終的利率區間落在 4.5% - 4.75%。

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