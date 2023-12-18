研勤AI影像辨識系統首度切入工安市場 助攻營建、製造業ESG發展

AI 影像辨識大廠研勤 (3632-TW) 宣布，首度切入工安服務市場，旗下 FACE8 台灣臉霸團隊延伸人工智慧影像辨識 (Vision AI) 技術，全新推出「FACE8 工安 360 防護系統」，除了打造企業和勞工雙贏格局，可進一步使企業用戶更貼近 ESG 永續發展的目標，樂觀看將成未來一年的重要成長動能之一。

研勤行銷長施心曼表示，由於今年在政府相關人臉辨識標案持續有斬獲，營運穩健，展望 2024 年，在新軟體技術導入的優勢下，FACE8 工安 360 可減少企業建置硬體的資源浪費，有望帶動另一大新成長契機。

工安 360 能判斷場域內是否發生跌倒等意外事故，並即刻通知管理人員協助處理。(圖：研勤提供)

施心曼進一步說明，FACE8 台灣臉霸團隊因具備對營建產業和製造業等特殊場域客戶的人臉辨識相關服務落地經驗，此次延伸人工智慧影像辨識 (Vision AI) 技術，推出 FACE8 360 工安防護系統，勢必有效降低職災等工安意外發生風險，協助業主朝向零職災、工安防護智慧升級的目標邁進。

FACE8 工安 360 推出服務主要有 4 大項目，對企業主和勞工絕對是雙贏的保障。

(1) 人員管理與識別：結合人臉辨識技術和需要專業訓練或執照，使操作的器械及設備可透過人臉辨識確認後啟動。

(2) 人員裝備辨識：藉由 AI 影像防護裝備識別功能，確認人員是否依照場域指示穿戴適當的防護裝備，例如安全帽、反光防護背心等；若未依規定穿著裝備，系統將發出警示通知管理人員。

(3) 人機協作辨識管理：系統可精準辨識機器操作時人員是否位處安全範圍或依據規定持用工具操作，否則便停止機器相關作動。

(4) 人員行為辨識：藉由 AI 影像辨識對於場域內人員發生跌倒或突發的異常行為時，即刻通知管理員，以利及時反應處理。

工安 360 能清楚判別場域人員是否依規定穿戴安全帽。(圖：研勤提供)

FACE8 台灣臉霸人臉辨識技術為 100% 本土研發，除了是金融業加密驗證等級的人臉辨識引擎，服務更遍及健身產業、營建業、政府機構人證核對系統、智慧化監獄人臉辨識管理系統等領域。

而 FACE8 團隊全面採用以顧客為導向的整套式品質管理 (Total qualitymanagement，TQM)，企業無須擔心相關系統導入後調整維護等服務求助無門。

施心曼強調，藉由研勤精湛的軟體開發實力，FACE8 工安 360 系統期望讓營建業和製造業工廠等，可更無痛導入 AI 服務，團隊更確保相關軟體服務支援多數業主已架設的硬體設備，減少增添硬體設備成本，讓場域工作員工多添一分安全保障，也更貼近企業 ESG 永續發展的目標。