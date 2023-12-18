〈台股盤前〉資金動能力道足 台股進入新箱型區間逕自大發揮

台股 15 日由原物料類股包括鋼鐵及造紙個股輪動挑起市場人氣大樑，終場大盤指數收在 17673.87 點，上漲 20.76 點，市場成交值 4392.07 億元。市場專家指出，美國升息循環即將結束同時，台股已進入另一箱型區間進行高檔震盪，技術指標二度背離，類股輪動走勢不變。

以 12 月 16 日早晨收盤的美股指數來看，道瓊連三日歷史高點，收盤美股道瓊指數上漲 56.81 點，或 0.15%，收 37,305.16 點。標普 500 指數下跌 0.36 點，或 - 0.01%，收 4,719.19 點。那斯達克綜合指數上漲 52.36 點，或 0.35%，收 14,813.92 點。費城半導體指數上漲 19.53 點，或 0.48%，收 4,117.00 點。NYSE FANG + 指數上漲 63.85 點，或 0.75%，收 8,611.57 點。而台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.88%。

15 日台股市場切入鋼鐵、矽晶圓及造紙等個股爲主。盤中並有包括中鴻 (2014-TW)、新鋼 (2032-TW）、彰源 (2030-TW)、威致 (2028-TW)、新光鋼 (2031-TW) 等 11 檔鋼鐵股漲停，證券分析師張陳浩指出，台股目前進入由多方控盤走升格局，研判大盤在明年元月的大選前將持續走多，同時類股輪動快速，市場資金轉往低位階族群切入作多。但是 OTC 指數的略嫌弱勢並在 15 日收黑，也突顯市場的戒心存在。

航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 15 日收盤上漲張陳浩並進一步指出，由盤後統計資料顯示，近兩個交易日外資在台股買超近 600 億元，而在外資切入貨櫃航運股的角度來看，在美國升息循環即將結束同時，市場聰明熱錢則隨著對個股、類股本益比、股價淨值比及殖利率的不斷變化而在此時切入。

同時，如大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 的近期股價上升，也是其獲利複合成長率明顯因手機高階鏡頭需求的提升及可能向中低階手機大幅滲透，而獲多方的青睞。

國泰證期顧問處協理簡伯儀也指出，台股目前展現由多方控盤的輪動格局，明顯呈現技術指標的二度背離。