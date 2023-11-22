好羨慕！為升攜一銀開辦員工持股信託 等同每年調薪4-8％

智能傳感器系統大廠為升電裝 (2231-TW) 為提昇員工福利，強化留才機制，今 (22) 日與第一銀行共同簽署員工持股信託契約，經由雙方合作，依據員工每月提存的自提金，公司相對提撥獎勵金，透過信託機制定期存入員工信託專戶，換算每年調薪幅度達 4 至 8%。

為升是台灣汽車內裝開關、通用型胎壓感測器及先進駕駛輔助系統 (ADAS) 廠商，一銀指出，為升秉持前瞻性自主技術研發的經營理念，同時非常重視人才培育，並致力於員工福利的提升，除持續進行員工認股、員工分紅外，今年更將「員工持股信託」納入員工福利計劃，將員工轉化為股東，成為同業及在地上市公司標竿。

此外，為升透過相對提撥獎勵金提高薪資加給，換算每年調薪幅度達 4 至 8%，藉此持續提升員工福利，期望透過此方案增加員工未來生活的保障、提高向心力、增進勞資和諧，讓公司永續發展。

一銀表示，隨著國內企業推動 ESG 的浪潮愈趨成熟，企業愈漸重視職業安全控管、內部員工福利等勞工議題，一銀為協助客戶打造幸福企業、營造友善職場環境，積極響應政府推動員工福利信託業務，除電子業、傳產業、服務業及運輸業等上市櫃客戶，合作範圍亦擴及中小企業及學校等。

此外，一銀針對員工福利信託制度亦持續推動創新，結合系統端功能開發，領先同業開辦員工福利信託業務得同時辦理「員工持股信託」（投資自家公司股票）及「員工儲蓄信託」（投資境內外基金），並讓企業員工亦可以透過手機 APP 版的「員工儲蓄信託平台」系統，隨時掌握個人「員工綜合儲蓄帳戶」的投資狀況。

多家金控、銀行業者歲末年終紛紛提出加薪計畫，一銀日前也宣布，明年發放的年終獎金 (總獎酬月數) 可望超過 7 個月，且規劃全面加薪 4%，再加上升等晉級、滿級的獎勵金，整體調薪幅度上看 7%，優於市場水準。