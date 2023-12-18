第三家加入戰局！法巴人壽推首張分紅保單 0-70歲皆可保

繼富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽於今 (2023) 年 2 月重磅回歸分紅保單市場後，法國巴黎人壽今 (18) 日也宣布正式推出首張分紅保單「法商法國巴黎人壽鴻運旺旺來終身壽險 (定期給付型)」，為六年期台幣繳費的終身壽險商品，客戶投保年齡為 0-70 歲，即日起開賣。法巴也是繼保誠、富邦後，市面上第三家銷售分紅保單的保險公司。

法巴人壽表示，分紅保單是一種兼具「壽險保障」及「紅利共享」的保險商品，除了保險給付之外，透過區隔資產的分紅帳戶運作，由專業團隊來進行投資管理，保戶還有機會可獲得保單紅利，不僅能分擔人生中的未知風險，也可做為資金規劃的運用。

法巴人壽說明，「法商法國巴黎人壽鴻運旺旺來終身壽險 (定期給付型)」將固定收益投資管理委由法國巴黎資產管理的專業團隊操作，以獲得長期、穩健的投資回報為目標，藉由資產配置調整及海外投資避險方式，來降低短期投資市場波動及匯率對紅利分配金額可能造成的影響。

「法商法國巴黎人壽鴻運旺旺來終身壽險 (定期給付型)」設計是將紅利以分紅保額的方式提供，重點在提升保戶中長期的穩健保障，而非短期的投資績效，客戶只須繳費六年，即可享有終身的身故及完全失能保障，或於保險年齡 110 歲時享有祝壽保險金。

投保後，自屆滿第五保單週年日起，被保險人有機會於每一保單週年日透過分紅給付 (包含增額分紅保額及額外分紅保額) 方式逐年獲得保障增額；倘若被保險人不幸身故、完全失能，或於保險期間屆滿日仍生存者，除保險給付外，將另給付「累積已分配增額分紅保額」及當時有效之「長青額外分紅保額」。

該商品採區隔資產帳戶方式進行資產運用與紅利分配，且紅利分配方式皆明定於保單條款中，法國巴黎人壽提醒，紅利非保證項目，保戶在投保前應先審閱保單條款，本公司提供之建議書中也會說明保障內容及假設分紅 (中、低分紅)，讓保戶充分了解分紅保單經營績效可能低於假設值，請要保人務必詳閱並確認。