〈紐約匯市〉美元指數回升 仍創一個月來最糟單周表現

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周五 (15 日) 反駁市場的降息預期，帶動美元指數自四個月低點回升，但仍創下一個月來最糟單周表現。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.63%，至 102.59，本周跌近 1.4%，是 11 月 19 日以來最差單周表現。聯準會 (Fed) 本周發布最新點陣圖，預估 2024 年將降息至少 3 碼後，美元指數一度挫跌至 8 月 10 日以來最低點。

周三會議結束後，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，貨幣緊縮可能已經結束，有關降息的討論將「進入人們的視野」，此番言論被市場解讀為偏向鴿派。

然而，紐約聯準銀行總裁威廉斯周五受訪時稱，Fed 現在並沒有真正討論降息，現在時機還不成熟。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示：「這和我們本周稍早從鮑爾那裡聽到的說法類似，但這在某種程度上強化了這樣的事實：Fed 依舊是非常仰賴數據的銀行，且並未真正認同市場的定價。」

Rai 也指出，本周美元走勢多半受倉位再平衡影響，這些倉位嚴重傾向美元，並關注特定貨幣，例如日元。

從市場定價來看，交易員消化了對 Fed 降息的積極預期，認為首次降息可能發生在 3 月，截至 12 月底將降息 141 個基點。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周五表示，若通膨按預期下滑，Fed 可能在 2024 年第三季的某個時點開始降息。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 也稱，Fed 可能很快就需要將關注重點從對抗通膨轉向防止失業率上升。

歐元下跌 0.9% 至 1.0892 美元，回吐前一日多數升幅，本周升 1.2%。英鎊跌逾 0.7% 至 1.2673 美元。

歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 反對市場對降息押注的定價，周四為英鎊和歐元提供支撐，儘管如此，投資人仍預期兩家央行都將在明年降息。

Pepperstone 策略師 Chris Weston 表示，鑑於歐元區經濟成長緩慢且通膨迅速降溫，歐洲央行比多數央行擁有更大的寬鬆空間。

經濟數據方面，周五公布的調查顯示，歐元區 12 月商業活動低迷程度意外加深，令歐元遭受打擊。

昨日貶至 7 月底以來新低後，美元兌日元今小漲 0.2% 至 142.14 日元，但周線仍貶逾 1.9%，為 7 月 14 日以來最糟單周表現。

日本央行是本月最後一家召開會議的主要央行，交易員和投資人面臨的問題是，日本央行是否會在下周宣布放棄低利率政策。

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