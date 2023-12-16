〈貴金屬盤後〉Fed明年可能降息 黃金周線收高

金價周五 (15 日) 走跌，但本周周線仍收高，聯準會 (Fed) 語氣轉鴿並預估明年降息三次，是助長金價的主力。

2 月交割的紐約黃金期貨下跌 0.4%，報每盎司 2035.70 美元，本周周線收紅。

黃金現貨價下跌 0.8%，報每盎司 2018.56 美元，本周仍上漲 0.8%。

Gainsville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 說：「黃金市場將持續反映對 Fed 的預期。如果美國經濟未能在 2024 年改善，黃金很可能持續往歷史高點前進。」

Fed 主席鮑爾周三在決策會議後表示，長期的貨幣緊縮可能已經結束，降息討論逐漸映入眼簾，此一展望獲得 19 名決策官員中的 17 人證實。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場預估 Fed 明年 3 月降息機率達 70%。對不孳息的黃金來說，降息有助於提振持有黃金的吸引力。

儘管如此，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 試圖淡化投資人對降息瘋狂升高的盼望。

駐紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「如果在耶誕節以前，更多 Fed 官員未能力挺鮑爾，黃金可能出現更深的修正，也會讓市場更小心翼翼交易。」

美元周五持穩，但本周周線收黑，代表美元計價的黃金，對海外買家來說更具吸引力。10 年期美債殖利率則邁向 3 月以來最差的一周。

白銀現貨價下跌 1.3% 至每盎司 23.83 美元，白金下滑 1.95% 至每盎司 939.25 美元，不過兩者本周周線皆上漲。

鈀金上漲 6.3%，本周漲幅創 2022 年 3 月來最佳，從本月稍早的五年低點反彈。

Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen 說：「今年稍早做空鈀金的基金啟動空頭回補，加速了鈀金價格的反彈。」