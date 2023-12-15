台中銀快閃回饋搶客 美元定存年利率最高單月6.2%

各家銀行年底大推美元優利定存搶客，台中銀行 (2812-TW) 今 (15) 日宣布，今年開業 70 週年，為回饋客戶，將於 2023 年結束前推出利率加碼之外幣定存優利專案「美澳 SUPER HIGH」，可享有美元定存年利率最高達一個月 6.2%、澳幣定存年利率最高達六個月 4% 的優惠利率。

這項專案自 2023 年 12 月 18 日至 12 月 29 日為期 12 天，除有美元優利定存之外，更加碼澳幣優利定存，適用對象不限個人或企業戶，亦無理財條件的限制，只要是新資金或以新臺幣結購，符合相對應的起存門檻即可。

依台中銀官方網站公告，此次推行的「美澳 SUPER HIGH」定存優利專案，客戶可透過網路及臨櫃兩種通路辦理，存期則為一個月、三個月和六個月。

台中銀表示，為滿足客戶的需求，提供不同起存門檻供客戶選擇，專案的單筆起存金額最低為原幣 1 萬元起，對於想累積第一桶金又想分散匯率風險的小資族，可依據自身需求分批購入外幣來承作；針對資金較豐厚的高資產族群，單筆起存金額為原幣 10 萬元起，將給予更優渥的定存利率。

台中銀表示，聯準會近日因美國通貨膨脹過去一年已放緩，強烈暗示激進升息政策將迎來轉捩點，並釋放出可能降息之信號，目前短天期美元存款利差優勢仍在，有需求之民眾可以趁年底最後一波美元優利存款，讓資金短暫停泊持有。

台中銀說，如果想搶搭升息末班車單純賺取利差，建議仍應多比較各家銀行承作條件及注意事項，並考量自身能否承受匯率波動風險，聰明布局外幣資產配置，才能穩健賺取較高的利息收入。