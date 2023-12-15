太子建設拿下台中「市 31」BOT 案完成簽約 預計2028年營運

統一 (1216-TW) 集團旗下建商太子建設 (2511-TW) 以子公司太子實業爲主體，拿下台中市 11 期重劃區「市 31」BOT 開發案的為最優申請人，並在今 (15) 日完成正式簽約，太子建設方面爲此一 BOT 案並設立專案公司太子崇德實業與台中市政府完成簽約，預計於 2028 年完工營運。

台中市政府經發局指出，由統一企業集團拿下的此 BOT 案，興建期 5 年，營運期 45 年，統一企業集團著眼北屯區發展可期，藉由太子實業公司穩健營造及建築實力投資市 31 興建「太子置地廣場」，預計投資金額 15 億元以上，規劃地下三層至地上五層，以「社區生活好鄰居」為營運理念，成功轉型傳統市場營運模式，引進家樂福、統一企業集團品牌及其他餐飲零售業，除滿足日常生活購物需求，更能提供民眾完整、多元服務，並因應人口密集及消費所需停車格位，規劃地下停車場，紓解停車需求。

台中市政府經發局指出，對於此 BOT 案，台中市府除可收取每年土地租金，包含開發權利金、定額權利金及營運權利金總計約 6 億元，也同步挹注市庫稅收約 10 億元。又為與市府共同攜手合作，太子實業契約期間更提供 200 個以上台中市民就業機會，將結合地方產業發展及農業資源，將台中市各區特色推廣，帶動台中市整體經濟發展，也為北屯區帶來不一樣的經營型態與創新。

太子建設拿下台中「市 31」BOT 案完成簽約 預計 2028 年營運。(圖：台中市政府提供)

台中市北屯區「市 31」BOT 案，主因昔日錦村市場 (崇德玉市) 隨傳統市場及玉市日漸式微，鋼構臨時使用建築屆期，市場無法再轉型求變，鑑於市 31 基地位處 11 期鄰近 14 期，坐落崇德路三段及崇德十八路交叉口，距離 74 號快速道路僅 3 分鐘，南來北往便捷；該區更鄰近台中洲際棒球場、台中巨蛋預定地、及未來將開幕的漢神洲際購物中心等，多項公共建設開發案如火如荼進行中。