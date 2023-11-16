仁寶旗下宏智生醫 研發AI軟體醫材有助於憂鬱症治療診斷

仁寶 (2324-TW) 積極佈局智慧醫療，子公司宏智生醫今 (16) 日宣布，成功研發領先全球水準的 AI 軟體醫材「憂可視腦波壓力評估系統」，此系統可提供醫師生理訊號回饋的憂鬱症輔助診斷，將有助於憂鬱症的治療診斷。

宏智生醫表示，「憂可視腦波壓力評估系統」是全球首創醫材，並已獲得衛福部食藥署核准，取得醫療器材許可證。此系統利用 AI 人工智慧演算法，從腦電圖 (EEG) 裝置記錄的 90 秒腦波數據中，提取肉眼無法捕捉的細微特徵，並生成量化指標「SEA Index」。SEA Index 可為專業醫療人員提供診斷參考，目前已與台灣多家醫學中心合作並導入臨床使用。

宏智生醫指出，過去診斷憂鬱症仰賴患者自我表述，而憂可視腦波壓力評估系統 則以患者的腦波生理訊號為基礎，提供自我表述之外的生理指標，可以有效改善憂鬱症患者病識感低的困境。

宏智生醫創辦人劉益宏回顧產品開發過程說，我們不僅拿到食藥署頒發的台灣首個腦波輔助診斷憂鬱症的 AI 軟體醫療器材 (SaMD) 上市許可證，同時也是全球第一個用於憂鬱症輔助診斷的 SaMD，衷心感謝合作的夥伴。

仁寶總經理翁宗斌則指出，宏智生醫致力於尋找創新方法，解決醫療界面臨的挑戰，憂可視腦波壓力評估系統成功取證就是最好證明，更是集團在智慧醫療領域中重要的里程碑。