鑫永銓「新四廠房」月底交廠 橡皮壩瞄準綠電商機在台擴大布局

輸送帶大廠鑫永銓 (2114-TW) 今 (15) 日召開法說會，公司表示，斥資約 5 億元興建的「新四廠房」將於 12 月底交廠，未來會生產 100% 可回收的熱塑碳纖維複合材料輪圈、車架，但目前仍在測試階段，暫時無法貢獻營收獲利，不過，橡皮壩產品已外銷日本多年，每年都穩定的替換 10 幾座，隨著綠電發展趨勢，預期台灣採用的場域也將逐步擴大。

特助胡美惠指出，過去幾年，鑫永銓獲利 (EPS) 每年 5 元以上都沒問題，股利也是每年配發 5 元以上，2021 年少一點是因為有建廠支出。

對於新四廠房的進展，胡美惠說明，由於初期生產沒有資源，必須從原料開始自己做，但做好了需要測試，有問題的話還要再次測試，現在仍在測試階段，新產品暫時無法有貢獻，屆時會送公正單位，經認證後，再將報告交給客戶。

橡皮壩布局方面，胡美惠指出，由於日本廠商已不再生產，我們主要供應日本市場，共有 4000 座、台灣約 100 多座，用於小型水力發電，目前是以日本市占率最高，加上日本廠商現在漸漸退出市場，看好後續這一方面持續向上；台灣雖然目前產量不大，但隨著 ESG、綠電發展，後市也持續看好，公司也加入小水力聯盟。

胡美惠說明，因應 2050 年全球性的淨零排放目標，再生能源供不應求，小水力發電未來發展可期，台灣有許多河川，大企業可以認養河川，在適當河川設置橡皮壩以開創綠電，除了發展新綠電外，又可以儲水減少水荒壓力。

胡美惠表示，鑫永銓每年固定提供幾十顆橡皮壩給日本關東、關西、沖繩等地建置小水力發電，台灣跟日本地理環境相似，日本已發展的很成熟，預估台灣很快會跟進。

胡美惠進一步指出，台灣小水力發展性更加明朗、整體環境條件愈來愈成熟，小水力將成為我國再生能源第三棒，利用橡皮壩這種特有的工法，建造出「融入河川自然景觀且美化環境」，也藉以推動兼顧生態保育的小水力發電。

鑫永銓其他產品應用方面，除了水利、綠能外，還包括工業、農林業、航空業、物流、回收、酪農等，在手訂單都是客製化，其中，酪農業的乳牛水床主要銷售地區為歐美，國內也有部分訂單。

複合材料方面，鑫永銓著重布局碳纖維熱塑複合材料，隨著風電產業的快速發展和風機葉片尺寸的不斷增大，預估到 2034 年全球熱固碳纖維複合材料葉片廢棄物的數量會高達 22 萬 5000 噸以上。目前僅海峽兩岸台商在複合材料廢棄物的數量已經超過 200 萬噸，預計每年新增加廢棄物將超過 10 萬噸。