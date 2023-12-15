2023存股族最愛10大ETF排行榜揭曉！配息、成分股、殖利率一文完整掌握

今年台股 ETF 從年初到年尾皆話題不斷，對此豐雲學堂盤點 2023 年存股族最愛的 10 檔 ETF，詳解配息次數、成分股、殖利率。不論存股新手還是老手，都能輕鬆找出最適合你的 ETF！

2023 年台股 ETF 規模暴衝，據台灣證券交易所統計顯示，10 月台股定期定額投資金額攀升至 95.71 億元，創歷史新高。觀察 ETF 前十大定期定額交易戶數的變化，可得知哪些標的深受長期投資人的喜愛。除了 0050、0056、00878 穩居前三大外，也有許多高股息 ETF 新秀異軍突起，像是 00713、00929、00919，而它們分別將在 12 月 18 日、19 日除息。(本文來源：豐雲學堂)

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對此，豐雲學堂盤點 2023 年存股族最愛的 10 檔 ETF，詳解配息次數、殖利率、成分股多少？推薦哪些 ETF 值得觀察？不論存股新手還是老手，都能輕鬆找出最適合你的 ETF！

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