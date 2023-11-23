10月批發零售業營業額降0.9% 零售、餐飲業則表現亮眼

經濟部今 (23) 日公布 10 月批發業營業額為 1 兆 550 億元，年減 0.9%，建材、布疋及服飾品及化學材料批發業皆呈衰退；不過，零售業及餐飲業在雙十連假與百貨週年慶商機助攻下，10 月雙雙繳出亮眼成績，累計前 10 月營業額分別達 3 兆 7567 億元、8523 億元，年增 7.5%、21.3%，皆創歷年同期新高。

10 月餐飲業營業額 855 億元，年增 11.1%，經濟部指出，餐館及飲料店因國慶連假出遊潮、百貨週年慶集客效應，以及展店挹注，營業額分別年增 10.5% 及 7.1%；外燴及團膳承包業受惠旅運及企業配膳需求增加，推升營業額創歷年單月新高，年增 35.1%。

10 月零售業營業額為 4000 億元，年增 5.1%，經濟部說明，主因汽機車零售業因汽車供應量能提升及新式車款熱銷，年增 12.7%；百貨公司營收創歷年單月新高，年增 4.4%；其他綜合商品零售業、便利商店、藥品及化粧品零售業、家用器具及用品零售業也分別年增 32.7%、7.6%、6.2% 及 4.5%。

批發業方面，10 月批發業營業額為 1 兆 550 億元，年減 0.9%，經濟部指出，主因全球經濟成長平緩，終端需求低迷，產業持續去化庫存，致建材批發業、布疋及服飾品批發業及化學材料批發業分別年減 10.5%、9.3% 及 6.5%。機械器具批發業則受人工智慧應用需求持續擴增，挹注相關零組件訂單增加，年增 2.2%。前 10 月營業額為 9 兆 7048 億元，年減 8.9%。

展望 11 月，經濟部指出，批發業因終端消費需求仍疲，手機新品備貨力道趨緩，營業額恐有下降之虞，但在耶誕及元旦假期等消費潮帶動下，客戶端拉貨動能可望提升，加上去年同月基期偏低下，預估營業額年增率可望轉為正成長。

至於零售及餐飲業，經濟部表示，因 11 月假日天數較 10 月少，預期營業額將較上月減少，不過，受惠週年慶檔期延續、雙 11 購物旺季登場、天候轉涼帶動禦寒商機，加上國內外會議活動及商務應酬回流，預估營業額年增率將續呈增勢。