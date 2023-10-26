〈財報〉藥物銷售強勁 默克業績超過預期

默克 (MRK-US) 周四 (26 日) 公布的第 3 季營收和調整後獲利超出預期，因其重磅抗癌藥物 Keytruda、HPV 疫苗 Gardasil 以及令人驚訝的新冠藥物 Lagevrio 銷售強勁。

這家製藥巨頭還將全年銷售額財測上修至 597 至 602 億美元，略高於 8 月提供的 586 億美元至 596 億美元。

默克將調整後的獲利財測從先前的每股 2.95 至 3.05 美元下修至 1.33 至 1.38 美元。但更新後的財測反映了該公司與 Daiichi Sankyo 簽訂藥物合作協議相關的 55 億美元預付費用，即每股 1.70 美元。該財測還包括先前宣布的收購 Prometheus Biosciences 和 Imago Prometheus BioSciences 相關的一次性費用，以及與 Kelun-Biotech 合作協議相關的另一筆預付款。

默克第 3 季財報與華爾街預期的比較如下：

●調整後每股獲利 2.13 美元，高於預期的 1.95 美元

●營收 159.6 億美元，高於預期的 153.2 億美元

默克股價今年來下跌近 7%。市值約為 2630 億美元，是美國第三大製藥公司。

默克本季營收 159.6 億美元，較去年同期成長 7%。

該公司淨利為 47.5 億美元，合每股 1.86 美元。去年同期為 32.5 億美元和每股 1.28 美元。不計某些項目，調整後每股獲利為 2.13 美元。

默克製藥業務為不同疾病領域開發多種藥物。該業務本季營收為 142.6 億美元，比去年同期成長 10%。

不包括 Lagevrio，銷售額成長 9%。新冠抗病毒治療藥物本季銷售額達 6.4 億美元，較 2022 年第 3 季成長 47%。默克表示，這個增幅是由於日本需求增加，部分抵消澳洲需求下降和英國不再銷售。

根據 FactSet 估計，分析師之前預計該藥物銷售額僅為 1.408 億美元。Lagevrio 的銷售額令人驚訝，因為今年輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 和莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 等公司的新冠產品銷量大幅下降，因為世界已經擺脫疫情，並且越來越不依賴疫苗和治療方法來提供保護。

默克公司廣受歡迎的抗體療法 Keytruda 用於治療多種類型的癌症，當季營收為 63.4 億美元，較去年同期成長 17%。FactSet 分析師先前預期 Keytruda 銷售額為 62 億美元。

該公司一直面臨著減少過度依賴 Keytruda 壓力，該藥物預計將於 2028 年失去專利保護。但默克正試圖透過開發該藥物的新配方來捍衛其相對於 Keytruda 的專利優勢。

默克製藥業務的加衛苗 (Gardasil) 銷量也出現成長。這是一種預防 HPV 癌症的疫苗；HPV 是美國最常見的性傳染病。

Gardasil 銷售額為 25.9 億美元，較 2022 年第 3 季成長 13%。FactSet 分析師之前預期銷售額為 26.4 億美元。

該公司的動物保健部門為狗、貓和牛開發疫苗和藥物，銷售額為 14 億美元，較去年同期成長 2%。