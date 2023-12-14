英業達自研AI晶片搶IC大廠訂單 連鎖2根漲停 45萬張委買高掛

英業達 (2356-TW) 近日宣布，旗下 VectorMesh 嵌入式神經網絡處理器成功搶下兩家 IC 設計大廠訂單，消息一出帶動今 (14) 日股價表現續強，再度強攻漲停，開盤即鎖住 51.7 元，成交量 2.5 萬張，收盤仍有 45 萬張委買張數高掛。

英業達連兩根漲停，最大買盤來自兩大券商，分別為凱基台北以及富邦。凱基台北昨 (13) 日買超近萬張，今日再加碼 9953 張，其次富邦今日則買超 4969 張。

至於三大法人動向，昨日外資僅小買 74 張，主要是自營商避險部位買超 882 張，昨日三大法人共計買超 953 張。今日外資與投信則同站賣方，外資賣超 2753 張，投信賣超 130 張。

英業達積極拓展 AI 應用領域，今年第一季推出 VectorMesh 嵌入式神經網絡處理器，獲兩家 IC 設計大廠青睞，兩家大廠甚至為產業市占前三大的廠商，英業達進一步成為當紅 IP 概念股。

英業達 AI 晶片設計處處長徐國翰談到未來展望指出，將持續開發 Magna IP 系列，提高 PPA 競爭力。另外也將深化一站式的 IP 導入與整合服務，包括整合所需相關的 Toolchain 朝全自動化發展，讓 IC 設計公司隨時都能在線開發，大大縮短交叉驗證時間，加速產品上市。