Google推最新AI模型Gemini 將導入Bard及Pixel 8 Pro

Google(GOOG-US) 宣布推出最新 AI 基礎模型「Gemini」，透露 Gemini 將導入 Bard 及 Pixel 8 Pro，為使用者帶來最大升級的 AI 體驗以及進階功能。

Google 指出， Gemini 是目前推出最有彈性的 AI 模型，有 Ultra、Pro 以及 Nano 三種大小，大至資料中心、小至行動裝置都能高效運行，並將 Google 的眾多產品整合 Gemini，希望為開發人員和企業客戶在用 AI 建構及拓展業務時帶來幫助。

另外， Bard 將使用 Gemini 模型，Google 指出這是目前最大幅度的升級。Google 說明主要分為兩階段進行，首先是採用 Gemini 模型帶來更進階的邏輯推理、規劃與理解能力。第二階段則將於明年初進行，採用 Gemini Ultra 模型推出 Bard Advanced，使用者可以體驗最先進的模型與效能。

在硬體產品方面，Google 表示，首款內建 AI 的智慧型手機 Pixel 8 開始運行 Gemini Nano 模型，並透過 Tensor G3 處理器支援兩個進階功能，包括錄音工具摘要，以及 Gboard 中的智慧回覆。Google 進一步指出，將在 Pixel 系列產品中加入更多 AI 功能。