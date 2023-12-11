〈電信三雄財報〉中華電坐穩獲利雙冠王 前11月每股賺4.46元

電信三雄自結數全數出爐，中華電 (2412-TW) 持續坐穩獲利雙冠王寶座，11 月每股純益 0.36 元，贏過台灣大 (3045-TW) 的 0.33 元、遠傳 (4904-TW) 的 0.29 元；中華電前 11 月每股賺 4.46 元，同樣超越台灣大的 3.72 元、遠傳 3.15 元。

從單月營收來看，台灣大在電商雙十一檔期挹注下，11 月營收創歷史新高，達 217 億元，超車中華電的 202.3 億元與遠傳 88.45 億元。

中華電 11 月營收 202.3 億元，月增 4.1%、年增 4.8%；EBITDA 70.1 億元，月減 2.5%、年增 1.4%；稅後純益 28.6 億元，月減 8%、年增 2.3%，每股純益 0.36 元。營收、EBITDA 創近五年同期新高。

中華電前 11 月營收 2010.1 億元，年增 2.7%；EBITDA 798.3 億元，年增 0.5%；稅後純益 346.3 億元，年增 2.6%，每股純益 4.46 元。

各事業體來看，個人家庭事業群受惠核心及銷售業務成長，維持上升趨勢；企客事業群持續穩定發展；國際事業群連續保持營收年增率雙位數。

另外，11 月整體行動服務營收創近四年半新高，連續 32 個月成長，年增 6.6%，主因行動服務品質稱冠同業，不斷推升 5G 用戶數與整體 090 門號數，行動數據營收亦因國際漫遊成長而增加。行動月租型 ARPU(每用戶平均收入) 年增 5.1%，連續 32 個月上揚，行動月租型離網率則維持 0.43%。

中華電表示，固網寬頻營收因升速促銷方案廣受歡迎而持續向上，寬頻接取營收年增 3.2%，數據網路營收年增 2.5%，其中 Wi-Fi 營收年增率近 45%，維持強勁表現。此外，iPhone 15 系列銷售暢旺，帶動銷貨收入增加，挹注整體營收。

新興業務也表現亮眼，資安業務營收年成長超過 1 倍；ICT 整合專標案因國際大型專案入帳，營收成長超過 60%；智慧聯網營收因智慧家庭及智慧安防等專案入帳，年成長也達雙位數。