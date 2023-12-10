台灣永續之光！遠傳DJSI拿下全球電信業第一

遠傳電信 (4904-TW)ESG(環境、社會、公司治理) 永續績效再創佳績，榮獲全球指標性評比肯定！道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Index, DJSI) 美國時間８日公布評選結果，遠傳 91 分佳績居台灣電信業第一高分，並連續 5 年入選最高等級「道瓊永續世界指數 (DJSI World)」成分股，分數排名在該指數第一。

遠傳同時也連續 8 年名列「道瓊永續新興市場指數 DJSI Emerging Markets」成分股，世界第二。遠傳在 24 項評選面向中，共獲得 10 項全球電信業最高分，顯示遠傳長期投入永續發展深獲國際肯定。

遠傳總經理井琪表示，很高興遠傳能獲得國際級永續評比台灣電信業第一高分的肯定，拿下世界指數全球第一的好成績，這是遠傳攜手員工、供應商、企業夥伴、客戶等利害關係人一起努力擴大永續影響力的共同成果。然而，永續的道路既艱且長，遠傳希望能和產業先進多多學習互相合作，攜手積極節能減碳，減少地球氣候災難，同時打造無距、共融、共好的社會。

DJSI 為全球最權威與最具公信力的永續評比，每年就 ESG 三大面向評估全球知名企業永續發展績效，其中競爭最激烈的「世界指數」(DJSI World) 從全球約 2500 間在永續發展居領導地位的企業中，挑選該產業前 10% 列為世界指數成分股，遠傳不但從眾多企業中脫穎而出入選世界指數，排名第一，更在 10 項指標獲滿分或最高分，包含「風險與危機管理」、「稅務策略」、「創新管理」、「環境政策與管理」、「廢棄物管理」、「水資源管理」、「人權」、「利害關係人議和」滿分、更在「氣候策略」、「生物多樣性」面向上獲得電信產業最高分，為歷年成績最佳！

遠傳長年投入 ESG，將 ESG 融入企業營運，推動永續發展由內而外。一方面以科技落實自身低碳營運，對外也以綠色資通訊解決方案協助企業、政府機關推動淨零、數位雙轉型。在環境面向，遠傳在今年初率先通過科學基礎目標倡議組織 (Science-Based Targets initiative, SBTi) 審查，為全台首家將目標控制在近程 1.5℃升溫情境的電信業者，遠傳也承諾在 2048 年達到淨零排放。

同時，遠傳加入國際再生能源倡議組織 RE100，目標在 2030 年前辦公室、門市及主要機房全面使用再生能源，2040 年全公司 100% 使用再生能源。遠傳也攜手供應商共同降低氣候變遷風險，CDP 供應商氣候變遷議合的管理績效名列全球企業前 8%(領導等級)。15 日與亞太合併後，將整併雙方基地台，搭配遠傳自行開發的 AI 節電技術與能源管理系統，達成網路更綿密、偏鄉涵蓋更廣的同時，每年用電還可省 8,600 萬瓩，減碳 43,000 噸，相當於 110 座大安森林公園碳吸納量。

遠傳在社會永續上以「打造無距共融社會」為主軸，對內積極建置多元、平等、共融的職場環境，不僅提供員工身心方面的照顧、提供彈性工時及在家工作的選擇，也透過內外部教育訓練，培養員工未來職場能力。

同時，每年兩次進行員工 eNPS 淨推薦指數調查，蒐集員工反饋並在當年完成改善事項，是認真傾聽員工心聲的幸福企業。對外持續推動數位平權，將偏鄉網路涵蓋率提升至 98%；遠傳更運用大人物 (大數據、人工智慧、物連網) 技術，建立全台第一個「AI 預測詐騙自動偵測系統」，成功減少詐騙電話、簡訊逾九成，更推出「遠傳守護網」阻斷惡意程式，為網路端提供安全偵測高達 51 億次，訂閱用戶已突破 30 萬，將安心上網的權力還給大眾。

遠傳堪稱公司治理的模範生，連續 9 年名列台灣證交所公司治理評鑑前 5% 最高榮耀，今年也獲得「國家永續發展獎」、天下永續公民獎大型企業組第四名，名列電信業第一、更六度獲得「台灣永續獎」(Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA)「十大永續典範企業獎」等多項國內外永續評比獎項肯定。未來遠傳將持續善用核心技術推動永續，落實永續發展目標，發揮企業影響力，實踐企業社會責任。