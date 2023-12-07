遠傳加速內容產業國際化 子公司攜手新加坡最大媒體集團創頂級華語內容

遠傳 (4904-TW) 加速內容產業國際化，今 (7) 日宣布子公司米神國際與新加坡最大媒體集團新傳媒合作，雙方將開發奇幻愛情、青春成長、女性療癒等三種影集類型劇本，共創頂級華語內容。

米神國際董事長兼執行長柴智屏親赴新加坡共同簽署此合作案，她表示，雙方合作期盼台灣優秀影視文化與世界接軌，並將力邀臺、星、港、馬頂級演員加入演出，盼該計畫成為亞洲造星機，讓計畫裡的每一位新星都能閃亮登場。

新傳媒首席內容創作官林麗慧指出，透過與華語娛樂產業中最具影響力的公司之一米神國際的合作，將持續不斷創作更新穎且引人入勝的內容，激起新加坡、台灣和其他地區觀眾的共鳴，並希望能在戲劇領域引起一股新浪潮，發掘出下一位亞洲超級巨星。

柴智屏觀察，奇幻愛情、青春成長、女性療癒是現今最有機會引起國際觀眾反響的三種題材，因此米神國際與新傳媒將瞄準此趨勢，鎖定上述三題材量身打造劇本，並邀請臺、星、港、馬頂級演員加入演出。

遠傳今年初與由偶像劇教母柴智屏領軍，具國際市場經驗的群星瑞智、深耕傳統藝術文化且有最強 IP 轉化與商務發展完整經驗的霹靂國際多媒體，以及在國際影視製作技術與設備受導演盧貝松認可的宏達數位影業，共同合資組成遠想原創股份有限公司，旗下成立米神國際股份有限公司，除了專注於參與高品質的台灣影視 IP 製作與投資外，更重要是將影視內容與世界接軌。