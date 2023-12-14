小摩點名2024年首選個股 亞馬遜、Google均入列

以七巨頭 (Magnificent Seven) 為首的大型股今年主導市場走勢，因為圍繞著人工智慧 (AI) 的興奮情緒以及對利率上升的擔憂，促使投資人紛紛湧向成熟的科技公司。展望新的一年，摩根大通將亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等股票納入 2024 年的首選名單，看好這些大型股將繼續勝過大盤。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 表示，特定的公司基本面將在明年成為更大的影響因素，亞馬遜和 Google 將受惠於穩健的消費者需求以及市場對生成式 AI 的押注。

Anmuth 於報告中寫道：「就消費者驅動的網路產業而言，事實證明幾乎所有子部門的消費者支出都具有彈性，我們相信企業的前景比一年前更佳。考量到當前的利率環境，我們通常偏好成長穩健、獲利能力良好且估值合理的公司。」

Anmuth 和他的分析師團隊認為，亞馬遜股價較周二 (12 日) 上漲 28%，在一定程度上必須歸功於雲端運算部門「亞馬遜網路服務」(Amazon Web Services, AWS) 收入的快速成長。

小摩預估，新的工作負載部署加上不斷增加的生成式 AI 投資，將繼續推動 AWS 發展。亞馬遜今年迄今股價已漲 73%，遠高於標普 500 指數的 23%。

另一方面，廣告業務的改善、削減成本後利潤增加以及 AI 熱潮，是小摩看好 Google 的主要原因。

Anmuth 指出：「雖然還太早，但我們相信 Gemini Ultra 意味著重大創新，2024 年推出後可望縮小與 Gen AI 的差距。」Google 本月稍早宣布推出新的生成式 AI 模型 Gemini，正面對決 OpenAI 的 GPT-4。

Anmuth 並淡化反壟斷訴訟帶來的風險，認為實際影響可能沒有市場所擔心的那麼嚴重。這家搜尋引擎巨頭今年迄今已漲近 50%。

其他被小摩納入首選名單的還有 Uber(UBER-US)、Match(MTCH-US)、VIZIO(VZIO-US) 和數位保險代理商 EverQuote(EVER-US)。