00919規模站上800億元大關 趕在12/15最後買進日前參加除息

台股今 (14) 日開盤跳空大漲逾百點，一度衝上 17611 點，改寫 1 年 8 個月新高，ETF 交投熱度不減，主要在高息策略奏效，據了解，00919 在 11 月 30 日公告 12 月配息預估配發金額為新台幣 0.55 元，年化配息率連續三季衝破 10%，刷新台股 ETF 配息紀錄後，持續吸引投資人眼光，00919 去年底規模僅 19.7 億元，13 日已來到 803.51 億元，想要參與的民眾要趕在最後買進日 12 月 15 日前上車。

00919 今天開盤強漲超過 1%，最高來到 22.78 元，截至上午 10 點前，成交量已超過 5.1 萬張，觀察 13 日台股交易熱門股前三名都是 ETF，其中最熱門的就是群益台灣精選高息 ETF (00919-TW)，13 日成交量 197171 張，其次期街口 S&P 布蘭特油正 2(00715L-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 也都有 12 萬張以上，顯示出台股 ETF 已蔚為投資主流。

從最新淨值組成觀察 00919 最新可配息金額為 2.23 元，未來高息續航力可達一年，值得期待，因此，12 月以來每日成交均量高達 13 萬張，是所有 ETF 最大的，而超人氣的交易量也讓 00919 規模一舉站上 800 億大關。

市場法人表示，對於投資人來說年化殖利率與配息金額是投資人最在意的，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。而根據最新公布的配息資訊，00919 配 0.55 元，年化殖利率 10%，至於同樣是季配息的 00878 配 0.35 元年化殖利率 6.4%，而打出 ETF 首檔月月配的 00929，最新公布的配息數據為 0.11 元、年化殖利率為 7.4％，若以三個月加總，總共配出 0.33 元，整體還是輸 00919 一季配 0.55 元。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高，因此，台股 ETF 成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益。

謝明志說，台股短期因科技產業基本面回升以及美國升息循環可望告終等利多激勵，隨著國際股市氣氛仍佳，以及選舉行情的因素，仍有推升空間，但隨時序接近聖誕假期以及農曆新年，股市交投可能轉為清淡，產業基本面亦步入淡季，股市漲多後須提防修正，不過對於台股長線多頭看法不變。