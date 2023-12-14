〈貴金屬盤後〉Fed暗示明年降息 金價跳漲逾1%

美國聯準會 (Fed) 暗示升息周期告終、且明年可能降息後，現貨金價周三 (13 日) 跳漲逾 1%，美股應聲大漲，美債殖利率和美元雙雙走軟。

黃金現貨價上漲 1.3%，報每盎司 2004.79 美元。

2 月交割的紐約黃金期貨在 Fed 決議公布前收盤，小漲 0.2% 至每盎司 1997.30 美元。

Fed 周三決議維持利率在 5.25-5.50% 不變，但 19 名官員中，有 17 人預測 2024 年底的利率將比現在低，中位數顯示降息幅度約 3 碼 (75 個基點)。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「Fed 坦承通膨壓力持續減緩，並升高降息預期，導致美債殖利率和美元大幅滑落，進而助長黃金和白銀的漲勢。我們相信，黃金當前漲勢將是持久的。」

ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.6%，代表海外買家買進美元計價的黃金時，成本降低。10 年期美債殖利率走低，降低投資人持有黃金這類不孳息資產的成本。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員如今預測 Fed 明年 3 月降息機率，上升至約 60%。

對黃金來說，降息代表持有黃金的機會成本下降。

Fed 主席鮑爾周三表示，通膨已有所減緩，失業率並未大幅上升，同時，貨幣緊縮的成效尚未完全顯現。周三稍早的報告顯示，美國 11 月生產者價格指數 (PPI) 意外持平，顯示工廠端的通膨壓力持續緩解。

黃金走勢可能受到周四將登場的歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 決策影響。

白銀現貨上漲 2.5% 至每盎司 23.32 美元，白金小漲 0.1% 至每盎司 930.56 美元，鈀金上漲 0.5% 至每盎司 983.83 美元。