軟板廠籌資潮由今同泰除權揭幕 還有嘉聯益要辦現增

欣興 (3037-TW) 及台表科 (6278-TW) 轉投資的軟板廠同泰 (3321-TW)，在 11 月 3 日起脫離全額交割股並恢復爲一般交易，同泰爲改善財務結構進行籌資發行 3 萬張現增股，今 (28) 日除權交易，預計 12 月底月完成 3.3 億元的籌資。

而嘉聯益 (6153-TW) 擬發行 4 萬張現股現增股進行籌資，並已向金管會送件，暫訂以每股 18 元溢價發行，擬自市場募集 7.2 億元資金。

而同泰電子在今年已完成減資近 57%，以彌補虧損，減資後股本爲 6.72 億元， 完成減資後，同泰將辦理現增以強化財務結構，同泰擬發行 3 萬張現增股進行市場，現增股以每股 11 元溢價發行，總募集金額 3.3 億元。依同泰的現增案繳款排程來看，此一現金增資案，將在今年 12 月底前全部募集成。

同泰 2023 年第三季營收 4.26 億元，毛利率 3.19%，季減 0.48 個百分點，較去年同期轉正，稅後虧損 3899 萬元，每股虧損 0.58 元。同泰前三季營收 11.64 億元，毛利率爲 - 0.2%，表現遜於去年同期的 4.4% ，前三季稅後虧損 1.61 億元，每股虧損 2.39 元。

軟板業界人士指出，包括嘉聯益及同泰電子在今年前均落入虧損，主要因軟板產業早在 2022 年第三季起遭遇去庫存的影響造成營運下滑，時間早於一般 PCB 廠，同時，預估軟板的需求復甦可望較一般 PCB 廠提前，也使今年來包括嘉聯益及同泰電子積極以資產減損、減增資來強化財務結構，並以較強健的體質迎接訂單的回溫。