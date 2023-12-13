華通衛星板及HDI接單旺 法人估將連續兩年EPS超過6元

HDI 板大廠華通 (2313-TW)2023 年營運持續走高，且在第四季營收登全年最高，同時，2024 年的華通在低軌衛星接單仍旺，能見度直透年底，且在手機板的市占率也增加，台灣大型券商發表最新報告指出，估華通將連續兩年每股純益都超過 6 元。

大型券商看好華通業績的成長，在今天發表最新報告上調華通的營收及獲利預估，預估華通今年每股純益 3.84 元，2024 年提升到 6.4 元、年增 66.6%，2025 年每股純益將達 7.94 元、年增 24%。

華通 2023 年第三季營收 195.92 億元，季增 41.3%，毛利率 15.88%，季增 3.54 個百分點，年減 4.23 個百分點，稅後純益為 16.8 億元，季增 180%，每股純益為 1.41 元。華通 2023 年前三季營收 469.52 億元，毛利率 14.39%，年減 5.72 個百分點，稅後純益 26.37 億元，年減 54.83%，每股純益爲 2.21 元。

華通獲法人看好的原因在於，中、美手機客戶新機陸續發售，提振了低迷已久的手機市場，同時，華通在中系手機主板的市占率也可望擴大；另外在低軌衛星部分，華通美系主要客戶在 10 月也開通了星鏈直連手機業務（Direct to Cell）功能，客戶積極拉貨並拓展新應用也成為華通積極開拓的市場重點。

法人指出，華通另開拓出第二家美系客戶 Kuiper 網路計畫用的兩顆原型衛星發射成功，低軌衛星的寬頻網路市場規模預估未來 10 年內將達到上百億美元，使衛星產業成為眾所注目的焦點。