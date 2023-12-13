英業達積極布局智慧製造 助企業解決工廠痛點

英業達 (2356-TW) 積極布局智慧製造，英業達指出，希望透過解決方案，協助企業解決工廠中的各種痛點，包括效率慢、產能浪費、庫存高、誤差大以及損失訂單等問題，以打造智慧工廠。

英業達今 (13) 日舉辦「搭上英業達的智能製造列車 攜手打造未來」研討會，英業達業務經理陳佳興分享英業達如何透過智慧製造解決方案，幫助企業工廠解決問題。陳佳興說，英業達是智慧工廠的實踐者。

陳佳興指出，英業達的智慧工廠分為四個階層。階層一是企業神經系統，蒐集資訊後數位化是第一步，是打造智慧工廠的首要之務；階層二是企業大腦，進行大數據分析；階層三是企業心臟，主要目的是做全面控管，將階層二的分析結果中找出問題，進行點對點的改善。

陳佳興特別點出英業達在階層四企業生命力的特殊之處，英業達導入 AI 人工智慧的解決方案，譬如智慧巡檢、電子圍籬等，都是英業達在智慧製造上的優勢。

MES 系統 (製造執行系統) 是智慧工廠的核心關鍵，陳佳興說明，MES 系統通常包括無紙化生產程序控制、數位化品質檢驗、設備狀態監控與資料獲取、全程品質追溯與分析、數位化看板與分析以及智能物流配送。而英業達除上述模式外，更增加了設計工藝集成，以及作業計畫導入與排產兩個部分。

陳佳興指出，MES 系統對製造生產管理有許多益處，像是全程可追溯性、提高生產安全可靠度、掌控設備稼動率、自動實時監控等，同時降低作業的繁瑣度，藉此提升工廠效率以及準確度。