〈台股盤中〉中小型個股依題材輪動挑人氣大樑 OTC指數創波段高

台北股市在今 (13) 日由題材個股輪動挑起市場人氣大樑，台積電 (2330-TW) 在盤中熄火，盤中車用 PCB、AI、網通走勢活潑，但挑戰 1 萬 7500 點仍無功而返，市場專家指出，台股三度挑戰 17500 關卡得而復失，但市場買盤相對審慎，要注意類股輪動快速的變化。

台股集中市場今日開在 17447.51 點，最高 17507.92 點，最低即為開盤的 17447.51 點，預估集中市場全場成交值爲 3160 億元，今天集中市場大盤早盤在平盤附近震盪。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前展現多方控盤的輪動格局，並以中小型個股的表現較佳，此一格局在 OTC 的表現更爲明顯，今天盤中 OTC 指數並創波段新高爲明顯例證，目前觀察台股在 11 月營收公布營收之後，距離 12 月營收發布及第四季財報揭露仍有一段空窗期，市場則仍個股題材切入。目前觀察以 5 日線爲短線支撐。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能持續以高檔震盪格局向前，要留意因手機、NB 及 PC 需求回溫帶動的零組件個股。

台股權值股台積電今天盤中小幅震盪，聯發科 (2454-TW) 及大立光 (3008-TW) 股價轉強、鴻海 (2317-TW) 則維持在 100.5 元上下整理。

AI 伺服器概念股今天回神，英業達 (2356-TW) 以跳空漲停開出，技嘉 (2376-TW) 領軍，包括緯創 (3231-TW)、光寶科 (2301-TW)；伺服器 PCB 供應鏈的金像電 (2368-TW) 走高，但盤中台光電 (2383-TW) 賣壓大。

ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 維持在平盤之上整理，但景碩 (3189-TW) 股價下跌。