〈台股盤前〉多方格局未變 靜待聯準會利率決策 短線仍震盪

台股創高後出現獲利賣壓，儘管多方格局未變，美國四大指數週二 (12 日) 全面收高，但市場靜待聯準會利率決策 (FOMC)，預期指數短線呈現高檔震盪格局，走勢仍難免震盪。

美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.1%，優於上個月的 3.2%；通貨膨脹率連續第 2 個月微降，符合外界預期。美股周二四大指數齊揚，道瓊強漲 173 點、那指也上漲逾百點、標普與費半同步收高。

回顧台股昨日表現，指數一度飆漲百點衝破 17500 點，創 20 個月來新高，隨著電子權值股賣壓出籠，午盤後翻黑，終場甩尾漲 32 點收在 17450.63 點，成交量擴張至 3204 億元。

市場消息方面，美國商務部長雷蒙多接受外媒訪問時表示，美國政府正與輝達 (NVIDIA) 討論允許向大陸銷售 AI 晶片的議題，外界解讀，美方可能為輝達晶片銷陸「開後門」，若美國有條件放行，為輝達晶片代工的台積電同步受惠。

晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁接受日經新聞專訪指出，日本車用晶片商機龐大，將藉由在日本宮城縣晶圓廠正式搶攻車用晶片市場，預計車用晶片佔力積電營收目標將提高至 30%，並與本田 (Honda)、日產汽車 (Nissan) 等車廠正在接觸。

英業達今年第一季發表 VectorMesh 嵌入式神經網絡處理器，擁有低功耗、高效能以及高彈性架構等三大優勢，吸引 IC 設計產業高度關注。此外，今年下半年正式簽約兩家 IC 設計大廠，可望帶動明年業績持續成長。