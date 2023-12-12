〈台股盤中〉半導體雙雄領漲 一度突破17500點創波段高

美股收高，激勵台股今 (12) 日同步開高震盪，在半導體雙雄領漲下，電子股帶勁，加上中小型股也有撐，指數一度衝破 17500 點，飆漲超過百點，最高至 17528.72 點創波段高，不過午盤跌幅收斂，在 17470 點上下震盪，估量 3100 億元。

觀察三大權值股表現，台積電 (2330-TW) 今日開高震盪，衝破短均，約有 1% 漲幅；聯發科 (2454-TW) 同樣在盤上震盪；鴻海 (2317-TW) 則在平盤遊走。其餘電子權值股中，聯電、緯穎、光寶科、國巨、和碩、技嘉等都相對有撐。

半導體雙雄領軍族群同步走揚，智原勁揚逾 5%，力成、愛普都有超過 3% 漲幅；京元電子、京鼎、穎崴、華泰、台勝科、力積電、晶心科、矽格等都表現亮眼。

市場傳出，全球手機鏡頭龍頭大立光 (3008-TW) 已對中國大陸市場高階鏡頭調漲價格，激勵今日股價站回均線，最高至 2400 元，漲幅逾 2%；光學族群也沾光，中揚光再度攻上漲停，佳凌也亮燈，新鉅科、保勝光學、聯一光等都拉出逾半根停板。

電線電纜族群帶勁，大山 (1615-TW) 亮燈漲停，華榮 (1608-TW) 強漲逾 5%，合機、宏泰、榮星、華新、大亞、華電等表現不俗；重電族群也有零星點火，華城上漲 3%，亞力、天宇、大同力守盤上。

網通族群也獲資金青睞，啟碁 (6285-TW) 拉出逾半根停板，台通、盛達都有超過 4% 漲幅；明泰、正文、仲琦、中磊、智易、海華、美律等都有 2-3 漲幅。