〈台股盤後〉電子軟腳 衝高拉回百點 17500點得而復失

台股今 (12) 日在半導體雙雄領漲下，指數強漲百點衝破 17500 點，創波段高，不過隨著電子權值股賣壓出籠，資金撤出 AI 股，加上傳產、金融指標股軟腳，午盤過後漲幅收斂一度翻黑，終場甩尾收在 17450.63 點，上漲 32.29 點或 0.19%，成交量 3118.55 億元。

電子權值股普遍疲軟，台積電 (2330-TW) 開高震盪走低，除息前收在 578 元，上漲 4 元或 0.7%；聯發科 (2454-TW) 午盤後股價翻黑，終場下跌 0.2%，以 939 元作收；鴻海則以平盤作收。另外，台達電一度回測 300 元價位下探波段低點，廣達、日月光、智邦、華碩等都拖累大盤表現。

反觀高價股相對有撐，世芯 - KY 小漲收場，信驊收漲逾 2%，力旺、大立光、緯穎、旭隼、祥碩等均收盤上，創意下跌 1.9% 作收。

盤面上，以光學族群漲勢最整齊，中揚光再度攻上漲停板，保勝光學、佳凌連袂亮燈，亞光、佳能、今國光、聯一光、新鉅科、先進光、玉晶光、大立光、揚明光、華晶光等同步收盤上。

矽晶圓族群表現剽悍，合晶飆漲超過 7%，環球晶也有逾 5% 漲幅；台勝科、嘉晶等同步收紅。

網通族群也有零星買單往上推，仲琦 (2419-TW) 尾盤攻上漲停價 37.05 元，台通勁揚逾半根停板，正文、啟碁、明泰、海華、盛達、中磊、智易、詠業、居易等表現也不俗。