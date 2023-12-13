00919躍台股ETF規模成長王 連3次配息率超過10%

台股 ETF 今年行情火力全開，前十大規模合計新台幣 1.199 兆元，占了台股 ETF 總規模的近 9 成。進一步以規模年成長率看，市場唯一連續 3 次配息率超過 10% 的群益台灣精選高息 (00919-TW)，今年來規模年成長率 3772.55%，成為台股 ETF 規模成長王。

台股 ETF 前十大依規模排序分別為 元大台灣 50(0050-TW)、元大高股息 (0056-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息、富邦台 50(006208-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、國泰台灣 5G+(00881-TW)、元大台灣 50 反 1(00632R-TW)、富邦特選高股息 30(00900-TW)。

據了解，00919 去年底規模僅 19.7 億元，12 日規模已來到 757.8 億元，躍居第 5 大台股 ETF，00919 在 11 月 30 日公告 12 月配息預估配發金額為新台幣 0.55 元，年化配息率連續三季衝破 10%，刷新台股 ETF 配息紀錄，且 00919 前二次都完成填息，投資人每季爽賺 10%，規模、成交量、受益人與日俱增。

從最新淨值組成觀察，00919 最新可配息金額為 2.23 元，未來高息續航力可達一年，值得期待。00919 本次除息日為 12 月 18 日，參與除息最後買進日為 12 月 15 日，配息發放日為 2024 年 1 月 12 日。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，台股 ETF 殖利率是一個很重要的參考指標，穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，都是投資人在選擇標的時須考量的因素，現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。

謝明志指出，台股在 Fed 可能不再升息與經濟具韌性增強市場信心，美債殖利率大幅下滑推升股市大漲，雖然景氣復甦力道仍不強但逐步改善方向未變，2024 年仍是產業回補庫存、經濟穩健成長基調，中國農曆年後廠商動作將是重要觀察點。台股在選舉與作夢行情使得資金動能提升，傳統旺季外銷動能轉強，基本面有支撐，企業獲利翻正、GDP 增速上揚帶動評價走高，強勢股、低基期正向輪動，盤勢熱度有望延續。