外資、自營商聯手賣超台股破百億 集中火力甩賣 00919

台股今日終場下跌 81.98 點，收在 17278.74 點，三大法人合計賣超 99 億元，除了投信小幅買超 8.32 億元，外資和自營商各賣超 51.59 和 55.73 億元，合計破百億，預計 12 月中配息的 00919，更是外資和自營超賣超力度最大的個股。

外資在昨天小買 2.53 億元後，今天反手賣超，主要賣超 2 檔 ETF，出脫群益台灣精選高息 (00919) 19855 張、復華富時不動產 (00712) 19408 張；今天站在賣方的自營商，更是狂賣 00919 高達 11 萬 1333 張。

在外資買賣超個股方面，近期台股由中小型股輪流當家，PCB 族群今日獲外資買盤力捧，買超華通 14898 張、敬鵬 6414 張、燿華 4984 張。聯電昨日公布 11 月營收月增、年增雙減，遭外資賣超 15155 張，成為外資賣超最多的台股個股。

外資買超前五大個股中， 買超華通 (2313-TW) 14898 張、緯創 (3231-TW) 12864 張、亞力 (1514-TW) 11359 張、敬鵬 6413 張，長榮航 5503 張。

外資賣超前 5 大個股分別是：群益台灣精選高息 (00919) 賣超 19855 張、復華富時不動產 (00712) 賣超 19408 張、聯電 (2303-TW) 賣超 15155 張、國泰金 (2882-TW) 賣超 12589 張、群創 (3481-TW) 賣超 12169 張。