安永新任女性全球主席明年就任 創四大會計師事務所先例

安永會計師事務所 (EY) 今 (17) 日宣布，Janet Truncale 獲選為新任的安永全球主席兼執行長，任期將自 2024 年 7 月 1 日開始，她更是四大會計師事務所擔任全球主席兼執行長的首位女性。



安永指出，Janet Truncale 是現任安永美洲區金融服務的區域主管合夥人，負責領導安永美洲區 1 萬 4000 多名專業人員組成的多元化團隊，Janet 過去曾擔任安永美洲區金融服務審計主管合夥人，負責提高審計品質，並領導 3000 名專業人員的策略、營運和管理。



安永表示，Janet Truncale 在 30 年的全球金融服務職業生涯中，曾為眾多財富 500 強領先企業提供審計和諮詢服務， Janet 積極宣導多元、公平與共融 (DE&I)。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，即將新任的安永全球主席兼執行長 Janet Truncale，是四大會計師事務所首位兼任兩大職務的優秀女性主管，這也呼應了安永多年來致力於提倡 DE&I，以及職場性別平權與多元化工作環境，相信 Janet 必能透過她對安永文化的高度重視和豐富的經驗，啟發及帶領整個安永團隊。



安永指出，作為現任全球主席兼執行長 Carmine Di Sibio，領導並制定了安永第一個全球策略 NextWave，為安永團隊、合夥人、客戶和社會，創造長期價值，強調全球一體化、以客戶為中心、注重培養安永人才和創造領先技術。在 Carmine 帶領下，NextWave 策略成功將安永的複合年增長率提升至 9.5%，年收入增加 130 億美元。Carmine 通過對新興技術及人工智慧 (包括啟動 14 億美元的 EY.ai 平臺) 的投資，推動革命性的變革。



在 Carmine 的領導下，安永對可持續發展做出重大的承諾，到 2025 年實現碳負排放。自 2019 年以來，安永的溫室氣體排放量減少了 40% 以上，穩步邁向碳負排放的目標。