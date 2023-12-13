〈美股盤後〉CPI顯示軟著陸希望仍在 道瓊創史上第三高收盤價

新通膨數據與美國財長談話令投資人續抱軟著陸希望，美股主指週二 (12 日) 齊揚，石油暴跌拖累能源股走低。

道瓊指數漲超 170 點，創下史上第三高收盤價。標普收盤上漲約 0.5%，創 2022 年 1 月以來最佳。那指收紅 0.7%，締造 2022 年 3 月以來最高，三大指數連續第三個交易日收於 52 週新高。

關鍵通膨報告顯示，在聯準會 (Fed) 今年最後一場會議之前，物價基本上保持穩定，十年期美債殖利率週二跌至 4.205%，較 10 月約 5% 峰值下跌約 80 個基點。2 年期美債殖利率上升 1 個基點至 4.74%，10 年期美債殖利率下降 4 個基點至 4.20%

美國週二公布的數據顯示，剔除食品和能源成本的核心消費者物價指數 (CPI) 繼 10 月份成長 0.2% 後，11 月又上漲 0.3%；按年來看成長 4%，符合經濟學家預期且與前值持平。經濟學家認為，核心指標比整體 CPI 更能反映潛在通膨。

美國財政部長葉倫週二表示，美國經濟正在朝著抑制通膨的方向發展，而不會出現嚴重的經濟放緩，樂觀看待經濟實現軟著陸。

數據支持市場對明年上半年降息的押注，交易員預計聯準會最快明年春季開始降息，FedWatch 數據顯示，5 月降息 1 碼可能性為 75.8%，而前一日為 74.9%。

聯準會週二起召開為期兩天的利率決策，外界預測聯準會週三將公布利率政策按兵不動，聯準會主席鮑爾可能會重申，他和他的同事們希望在放鬆政策之前看到物價成長出現更可持續的回落。

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 以及眾多外資分析指出，聯準會本週與未來數月都不太可能認真討論何時降息，除非經濟疲弱程度超出預期。

台灣、歐洲、英國等其他央行將在聯準會後陸續公布利率決定，外界預測普遍各央行將維持利率在目前水平，僅挪威央行除外，挪威通膨率居高不下，經濟學家目前預計挪威央行將在 12 月持續升息。

美股週二 (12 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 173.01 點，或 0.48%，收 36,577.94 點。

那斯達克指數上漲 100.91 點，或 0.7%，收 14,533.4 點。

標普 500 指數上漲 21.26 點，或 0.46%，收 4,643.7 點。

費城半導體指數上漲 27.80 點，或 0.71%，收 3,930.18 點。

NYSE FANG + 指數上漲 98.60 點，或 1.18%，收 8,427.00 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，資訊科技、材料領漲。能源板塊收黑墊底。 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王普遍收高。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.79%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.58%；Meta (META-US) 上漲 2.75%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.83%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.09%。

道瓊成分股逾半漲起。Salesforce (CRM-US) 上漲 1.73%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.57%；Visa (V-US) 上漲 1.19%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.89%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.28%。

費半成分股普遍揚升。AMD (AMD-US) 上漲 2.38%；博通 (AVGO-US) 上漲 4.18%；高通 (QCOM-US) 漲 0.43%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.21%；美光 (MU-US) 漲 0.48%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.34%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.28%。

台股 ADR 以台積電領漲。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.64% ；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.56%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.13%

企業新聞

Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.58% 至每股 132.52 美元。在《要塞英雄 (Fortnite)》開發商 Epic Games 對蘋果、Google 兩大科技巨頭歷經三年的法庭攻防戰後，美國法院裁決認為 Google 確實有非法壟斷事實。

莫德納 Moderna (MRN-US) 挫跌 1.94% 至每股 32.90 美元，莫德納商務長 Arpa Garay 辭職，但她將留任至 2024 年 6 月。莫德納執行長 Stephane Bancel 將在 2024 年負責銷售和行銷，並直接與商業團隊合作。

因財報失利衝擊，甲骨文 (ORCL-US) 暴跌 12.44% 至每股 100.81 美元。甲骨文公布上季雲端運算事業銷售成長減緩，華爾街策略師也對甲骨文雲端收入低於先前 29% 至 30% 成長預期表達擔憂。

玩具製造商孩之寶 (HAS-US) 滑落 1.06% 至每股 48.37 美元。由於銷售持續下滑的壓力，孩之寶宣布將在未來 18 至 24 個月內裁員約 1,100 人，其中包括前一輪裁員計畫中所剩的 200 人，相當於近 20% 的員工，歸咎於購物季玩具和遊戲銷售下滑

Netflix (NFLX-US) 收紅 0.68% 至每股 463.00 美元。這家串流媒體巨頭發布了首份半年收視報告，加倍提高收視率透明度，該報告涵蓋六個月的數據，涵蓋了超過 18,000 部影片 (佔 Netflix 觀看總量的 99%)，觀看時長接近 1,000 億小時。

經濟數據

美國 11 月 NFIB 小型企業信心指數報 90.6，預期 90.7，前值 90.7

美國 11 月 CPI 報年增 3.1%，預期 3.1%，前值 3.2%

美國 11 月 CPI 報月增 0.1%，預期 0.0%，前值 0.0%

美國 11 月核心 CPI 報年增 4.0%，預期 4.0%，前值 4.0%

美國 11 月核心 CPI 報月增 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析

SoFi 投資策略主管 Liz Young 表示：「目前的數據走向是一股強大的力量，市場樂觀看待軟著陸，尚未被證明是錯的。」

牛津經濟研究院首席美國經濟學家 Michael Pearce 寫道：「上個月汽油價格再次大幅下跌，使整體 CPI 通膨保持下降趨勢，但核心通膨壓力仍頑固維持在 4% 不變。由於明年基本通膨只會逐漸走低，我們預計聯準會官員將大力回擊市場對最早可能在春季降息的預期。」

利率策略師 Ira Jersey 表示：「儘管上月核心商品價格下滑，但核心服務價格的反彈可能會使聯準會暫時保持中立，而不會更鴿。近期短暫停滯美債價格反彈可能需要一個明確的催化劑才能持續。至少在聯準會會議或週四零售銷售數據公佈之前，市場可能只會進行盤整。」

Annex 財富管理公司首席經濟學家 Brian Jacobsen 表示：「通膨正在向聯準會的目標滑落，但還沒有快到談論降息的地步。鮑爾可能會說，抗通膨工作還沒完成，但我們至少更接近尾聲，而不是剛開始。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主