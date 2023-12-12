【量大強漲股整理】上市櫃公司11月營收全數公布完畢下，光學股噴出後 ，下個接棒的族群是誰?該如何選股?

台股今日在半導體雙雄領漲下，指數強漲百點，突破 17500 點，再創今年以來波段新高，不過午盤漲幅收斂，終場上漲 32.29 點，收在 17450.63 點，成交量 3118.55 億元。

看一下三大法人: 外資買超 102.94 億元；投信買超 20.24 億元；自營商賣超 18.63 億元，三大法人合計買超 104.55 億元。

昨日美股收高，激勵台股今日同步開高震盪，加上中小型股也有撐，台股不負眾望強力續攻，指數強漲百突破 17500 點，再創波段新高來到 17528.72 點，改寫今年來新高；盤面主流快速輪動，強勢指標包括網通、IC 設計、軍工等，不過午盤後甚至短暫翻黑，尾盤急拉，終場小漲 32.39 點，今日收量增紅 K 棒；12 月以來，台股持續高檔強勢震盪，不過短線回檔後，立即有買盤進場，下檔支撐力道增強；本周國內外有多項重要數據待公布，包括今晚美國 CPI、聯準會今年最後一次 FOMC 利率會議；另外是隨著時間進入 12 月下旬，外資交投開始逐漸轉為清淡，由內資主導行情，中小型股將優於權重股，個股表現。

個股方面，(2330-TW) 台積電，開高震盪，股價最高到 581 元，站穩所有均線；(2454-TW) 聯發科，開高至 950 元，盤中翻黑，不過力守五日線上；鏡頭龍頭大廠，(3008-TW) 大立光，已對中國大陸市場高階鏡頭調漲價格，激勵今日股價站回均線，漲幅 1.5%；光學族群也沾光，(6668-TW) 中揚光，再度攻上漲停，(6517-TW) 保勝光學，拉出逾半根停板；網通族群也獲資金青睞，(6285-TW) 啟碁，拉出逾半根停板，(3694-TW) 海華，也有逾 2% 漲幅，(3596-TW) 智易，也有 1.78% 漲幅；中高價 IC 設計今日也啟動漲勢，(3661-TW) 世芯 - KY、(5269-TW) 祥碩，(5274-TW) 信驊，創波段新高，個股呈現輪動。



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