中鋼推動集團耐材料國產化 建立自主供應鏈進口替代率達7成

中鋼 (2002-TW) 積極推動集團耐火材料國產化及建立自主供應鏈布局發酵，今 (6) 日宣布，目前國產化耐材替代進口比例已達 70% 以上，貢獻台灣耐材產業年產值達 36 億元。

據了解，耐材是一種能承受高溫作業的無機非金屬材料，主要應用於各式爐體爐襯，例如金屬冶煉爐、水泥窯、焚化爐等。中鋼建廠初期所需用的耐材全部仰賴進口，為穩定耐材供應來源及品質，40 多年前也開始推動耐材國產化政策。

此外，中鋼高爐煉鐵需使用堵泥材進行出鐵口開關控制，近年來受到原物料高漲及全球新冠疫情導致全球運輸阻礙等影響，也自主開發不定形耐材技術，攜手鋇泰電子開發性價比優於國外廠商的堵泥材，使得堵泥材的進口替代率從 0% 一舉提升至 35%。

中鋼表示，鋼鐵業是現今使用耐材最大宗的產業，約佔全球需求量的 70%，集團一年的耐材年耗用量約 15 萬噸，所用的耐材主要分為定型磚與不定形耐材二種型態。

其中，定型磚係以砌築方式建置冶煉爐襯，而鋼鐵生產製程所需的各式窯爐、熱處理爐或承接高溫鐵水、鋼液的各樣運輸載具，皆依其功能需要選用合適的定型磚或不定形耐材，故耐材對於鋼廠順暢生產高品質鋼材，扮演著至關重要的角色。

中鋼指出，全球原料價格自 2017 年起持續上漲 30-300% 不等，加上 2019 年底全球各地開始陸續爆發新冠疫情，導致耐材出現供貨不足、斷料或品質不佳等問題，大大影響全球各鋼廠的生產調度，但受惠於推動耐材國產化政策，中鋼受到耐材缺料的影響有限。

而煉鐵高爐出鐵口需用的堵泥材部分，過往因為採用日韓供料為主，中鋼在 2018 年耐材原料價格高漲之際，即體認到將會受到採購價格逐漸高昂的影響，故在成功推動耐材國產化外，進一步再推行「耐材自主供應」政策。

經過數年來的努力開發及突破技術瓶頸，中鋼表示，迄今已完成廠內包含高爐出鐵口、高爐流道、盛鋼桶及鋼液分配器等 4 大工區不定形耐材的開發生產，耐材自主供應鏈的年產值達到約 5 億元，將可能面臨的耐材缺料危機，化成建立自主供應鏈的商機。